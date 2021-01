Stella del Carmen, hija de Antonio Banderas, reflexiona sobre el impacto de la fama de sus padres en su vida

Stella del Carmen, hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith sabe lo que es la fama, aunque sus padres nunca han necesitado darle un toque de atención por ello. En una de sus últimas columnas para la revista Vanity Fair, la joven ha expresado cómo le afecta la popularidad de sus padres.

Aunque Stella ha dejado claro que pertenecer a esta familia le ha dado una gran cantidad de oportunidades, también ha explicado que esto ha marcado su infancia y su adolescencia. "Hay un nivel de intimidad y normalidad al que no creo que ni mi familia ni ninguna otra mediática pueda acceder nunca", comentaba la modelo.

Hasta que puso un pie en la universidad, la vida de la joven era prácticamente normal e incluso "pudo olvidarse" de la fama durante varios años. Sin embargo, cuando comenzó sus estudios superiores, muchos le repetían la misma pregunta: "La primera frase que me decía todo el mundo era: '¿Tu padre es Antonio Banderas?'".

Stella ha manifestado que, además, las redes sociales exponen demasiado la vida de las personas y que, al menos, pudo disfrutar de una infancia tranquila, aunque es consciente del "aislamiento que conllevaba" ser una niña VIP.

Como ejemplo a algunas de las situaciones a las que tiene que enfrentarse, la hermana de Dakota Johnson ha comentado una de sus experiencias. Hace unos años, la joven iba de viaje a Machu Picchu junto a su padre. Cuando llegaron allí vieron que un fotógrafo no dejaba de perseguirlos para conseguir una instantánea de ambos.

Esto provocó que, finalmente, no pudiera disfrutar del viaje y que "acabara llorando porque rompió la magia" de una experiencia entre padre e hija. "Esto no lo cuento porque yo sea una desagradecida. Sin duda, mi vida ha sido un regalo precioso y algo que jamás he tratado de dar por sentado", explicaba la modelo.

A pesar de este tipo de experiencias, Stella del Carmen sabe que, a su edad, ha podido hacer ciertas cosas inalcanzables para otros adolescentes. "Cuando tenía 16 años fuimos los anfitriones de un acto para recaudar fondos para la campaña del presidente Barack Obama y tuve la oportunidad de conocerlo en nuestra propia casa", recuerda la joven.

Además, aunque sabe que gracias a la fama de sus padres ha podido acceder a buenos colegios y ha podido conocer muchos rincones del mundo, la modelo se pregunta: "¿Merece la pena todo eso si al terminar el día la presión externa me vence? No podemos elegir las circunstancias en las que nacemos y no hay forma alguna de saber cómo es, realmente, la vida de otros".