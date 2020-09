La tierna manera de Melanie Griffith de felicitar el 24º cumpleaños a su hija, Stella del Carmen

Este verano Stella del Carmen debutó como modelo para un reportaje en la revista Glamour, pero eso para una madre todavía no es suficiente. Sobre todo si esa madre es Melanie Griffith, que difícilmente puede mostrarse más orgullosa de su hija en cada paso que da.

Como, además, da la casualidad de que este jueves la hija de la actriz norteamericana y Antonio Banderas cumplía 24 años, Griffith ha tirado de álbum familiar para demostrarle a sus 512.000 seguidores de Instagram aproximadamente cuánto ama a la más pequeña de su clan.

A sus 63 años, la intérprete de Armas de mujer, Celebrity o Two Much (rodaje en el que conoció al actor malagueño) ha subido una recopilación de instantáneas de su hija, desde las más actuales a su infancia, con un emotivo mensaje de felicitación.

"Mi Stella... Muchas felicidades, mi preciosa hija. Eres una extraordinaria mujer. Tan fuerte, tan bondadosa, tan llena de amor, tan inteligente. Esto es para ti en tu 24º cumpleaños. Que se llene con todos esos mágicos sueños que tienes y que se están cumpliendo. Te quiero mucho", escribía Griffith.

Las fotografías usadas no tienen desperdicio, desde una que tiene aire de los años 60 hollywoodienses hasta un gran primer plano o la última, en la que vemos a Melanie mirar cariñosamente a su hija cuando apenas contaba con cinco años de edad a lo sumo.

Es curioso que, por ahora, la propia Stella del Carmen no ha reposteado la publicación materna, cuando es bastante activa en redes sociales (y sí ha subido a sus stories, la felicitación de una amiga). Pero tampoco su padre Antonio Banderas ha buceado en el baúl de los recuerdos para festejar la efeméride. Además no solo no ha felicitado a su hija sino tampoco a su amiga Goya Toledo o, claro, a Pedro Almodóvar, quizá el director que más ha hecho por su carrera y que es de las pocas personas que cumple años dos días seguidos -el 24 y el 25 de septiembre- en un debate que todos os años hay que explicar.