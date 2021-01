Tudanca se siente cómodo al frente del PSOE y seguirá trabajando por el cambio pero aún no piensa en el Congreso 2021

"En mitad de esta situación, con el año que llevamos, no gasto ni un minuto en pensar en congresos y en procesos electorales", ha señalado el líder socialista en una entrevista concedida a Europa Press. No obstante ha asegurado que se siente "cómodo" en la dirección autonómica del partido porque le permite hacer todo lo que está en su mano para que el PSOE sea una "alternativa" tras haber ganado las últimas elecciones autonómicas.

Tudanca ha asegurado que aún no ha pensado en el Congreso aunque ha garantizado que no necesita estar en un puesto destacado para "echar una mano y aportar". "Hace seis años yo estaba en sitios más cómodos que este y el PSOE en una situación bastante complicada y di el paso para afrontarlo, si nos llegan a haber dicho hace seis años que íbamos a estar en esta situación, con el partido como está y con los resultados electorales he hemos tenido", ha señalado Tudanca.

Así, ha insistido en mantener su línea de trabajo en Castilla y León porque la Comunidad "precisa un cambio" con un gobierno "diferente". "Yo voy a seguir haciendo todo lo que esté en mi mano para que este cambio sea posible", ha defendido.

En este punto, el líder socialista ha agradecido la labor de su equipo al que ha calificado de "heterogéneo, plural y cohesionado". "Afortunadamente hoy el PSOE de Castilla y León tiene mucho presente y mucho futuro por delante", ha concluido.