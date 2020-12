Marta López cuenta todo sobre su peor etapa económica: "He tenido que pedir dinero para que comieran mis hijos"

Marta López ha demostrado que se crece ante las adversidades con su debut como actriz y el lanzamiento de su app. Aunque este año no ha sido un camino de rosas, la colaboradora ha desvelado todos los detalles sobre una etapa en la que sufrió aún más que en este 2020.

Para decir adiós definitivamente a estos meses tan difíciles, López ha concedido una entrevista de lo más personal a Lecturas en la que cuenta la complicada situación económica que tuvo que vivir por sus negocios fallidos.

Durante 10 años vivió en Talavera, pero tuvo que volver a Madrid porque "se arruinó": "Un día que ya no podía más, vi que allí no había vida, que allí me moría. Cogí a mis tres hijos y me fui a Madrid".

"¡No es que no tuviera dinero, es que tenía una deuda de no sé cuánto! Eché a los inquilinos y me metí en la casa que yo tenía", ha declarado la tertuliana, además de admitir que estuvo un año sin pagar la hipoteca y encontró trabajo en una empresa de catering.

"Fui a Madrid con una mano delante y otra detrás y sola. Durmiendo en una habitación los cuatro con un radiador porque no podía encender la calefacción de la casa. Te hablo de hace tres años y medio o cuatro. Me siento orgullosísima porque he conseguido salir de la ruina", ha continuado.

Finalmente, ha recordado cuál fue el momento en el que tocó fondo: "He tenido que pedir dinero para que comieran los niños. Perdí muchos amigos cuando les pedí ayuda económica".