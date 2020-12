Marta López desvela que va a debutar como actriz en una película tras unos meses llenos de desamor

Mientras la vida sentimental de Marta López va de mal en peor, la vida laboral le sonríe con una nueva experiencia en la gran pantalla. La colaboradora de Ya es mediodía ha desvelado que va a debutar como actriz en una película.

Tras el 'Merlos Place' y la ruptura con Efrén Reyero, López ha invertido las pocas fuerzas que le quedaban en proyectos profesionales como su nueva web de citas: Tentations App.

Esta semana, con una fotografía desnuda, ha presentado esta nueva plataforma online a la que se puede acceder desde el móvil y el ordenador para conectar con gente, encontrar pareja o hacer planes.

Ahora, la extremeña ha concedido una entrevista a Lecturas en la que ha detallado cómo va a ser su salto al mundo cinematográfico: "¡Estoy muy ilusionada! Me han dado un papel en la última película de Israel González: La vida que no es nuestra".

"Empezamos a rodar el 11 de enero. No me considero actriz pero me dan la posibilidad de hacer algo diferente", ha contado emocionada sobre este nuevo plan con el que dice adiós a este año tan horroroso.

Casualmente, la tertuliana va a participar en una historia que trata varios aspectos relacionados con el desamor, la amistad o las traiciones dentro de la vida de un chico de barrio que tras cumplir dos años de cárcel sale con la intención de cambiar su rumbo por completo.