David Muñoz está "más bueno" que Cristina Pedroche con su último vestido de Nochevieja... o eso piensa ella

Es una tradición navideña a posteriori, muy en la línea ecológica de reutilizar las cosas. Cristina Pedroche a subido a Instagram una foto de su marido, el chef David Muñoz llevando el vestido que ella misma lució durante la retransmisión de las Campanadas en los últimos minutos de 2019.

Así lo han hecho año tras año, desde que la presentadora inició la otra tradición de Nochevieja, la de lucir un rompedor atuendo que mantiene en absoluto secreto hasta el último momento.

Transparencias, monos ajustados, pedrería, bordados... al cuerpo de deportista de David Muñoz le sientan siempre bien los vestidos de su mujer. "Un año más, como ya es tradición, Marido demostrando que está más bueno que yo", decía sin reparos Cristina Pedroche.

Sin embargo, este año lo que David Muñoz luce no es exactamente el vestido que usó la presentadora el año pasado, si no solamente la coraza dorada que iba debajo del vestido negro que completaba el look, aunque Muñoz sí se ha puesto las mangas negras de complemento.