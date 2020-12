Igea tacha de "indignante" el silencio "estruendoso" de Tudanca y Fernández por los REACT y les pide que alcen la voz

Así lo ha puesto de manifiesto Igea durante la rueda de prensa posterior al que ha sido el último Consejo de Gobierno de 2020 y en referencia al reparto de los 10.000 millones de los Fondos REACT UE, que consigna a Castilla y León 335 millones, 172 millones menos de lo que le correspondería por población, según ha explicado el vicepresidente.

"Han encontrado-en referencia al Gobierno central- el peor de los sistemas de reparto ya que si se hubiera hecho por población-algo a lo que siempre se opone Castilla y León- le hubieran correspondido a la Comunidad 172 millones de euros más", ha aseverado Francisco Igea, quien ha tachado de "inconcebible" que sean las comunidades "más afectadas las que peor trato reciben" en la distribución de unos fondos destinados a paliar los efectos de la pandemia en Sanidad, Educación y Servicios Sociales .

Por ello, el vicepresidente ha explicado que se ha hecho llegar al Gobierno y a la ministra de Reto Demográfico que "no es razonable" que sean los ciudadanos "los que paguen las estrategias políticas de nadie" ya que según Francisco Igea, se ha hecho un reparto "por colores políticos" y ha mostrado un cuadro que refleja que las comunidades más beneficiadas son las dirigidas por el PSOE o por partidos afines al Gobierno.

"No sé si se ha hecho por criterios políticos o no pero la evaluación de este sistema de reparto es que los criterios son contrarios a los objetivos que persiguen estos fondos", ha aseverado Francisco Igea, quien no sabe si será o no coincidencia que las más beneficiadas sean las comunidades del PSOE o afines, pero si sabe que es "una muy mala señal de futuro" en lo que tiene que ver con la financiación autonómica o con el reparto de futuros fondos.

Por ello, Francisco Igea ha señalado que la "peor señal" es el "silencio estruendoso" del portavoz del PSOE en la Comunidad, del portavoz "ocasional" del PSOE y del portavoz de Podemos, por lo que les ha pedido que "alcen la voz de forma eficaz" a no ser que su forma de hacer oposición "sea la de perjudicar los intereses de los castellanoleoneses".