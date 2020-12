Toñi Moreno, sobre su relación con María Teresa Campos: "He aprendido y sufrido mucho con ella"

En los últimos años Toñi Moreno ha logrado consolidarse en los mejores programas de la televisión, se ha dejado querer por la audiencia en espacios como Mujeres y hombres y viceversa, Viva la vida o Amigas y conocidas.

Ahora atraviesa por una época más difícil y sus compañeros de Un año de tu vida, programa que presenta en Canal Sur, le han querido hacer un homenaje este lunes en el que varios colegas de la profesión le han enviado mensajes emotivos en los que se descubriría alguna que otra curiosidad sobre la presentadora.

Han aparecido rostros conocidos como Carlos Herrera, Mariló Montero o María Teresa Campos, una referente para Moreno, que recordaba algún anécdota de la matriarca de la familia Campos: "Teresa y yo nos hemos tirado los trastos. El día que vino aquí, yo estaba temblando porque llevaba dos años desde que estaba en Viva la vida que me había bloqueado el teléfono".

"Yo dije: 'Esta mujer no puede estar enfadada conmigo' y nos reconciliamos. He aprendido mucho de Teresa, pero también he sufrido mucho ¿eh?", ha explicado la andaluza, dando a entender que aunque, el pasado de la presentadora nunca fue estudiar de lo que trabaja, ha logrado hacerse un hueco en la profesión gracias a lo que ha aprendido con la gente con la que ha trabajado.

Un futuro muy distinto si hubiese acabado la carrera de Derecho

En el programa ha desvelado que habría pasado si hubiese seguido el camino que había escogido para estudiar: "Me he dejado llevar por la intuición siempre. No soy periodista de carrera porque no me lo podía pagar". De este modo, ha confesado que se apuntó a la carrera de Derecho por cercanía, pues "era algo que podía hacer mientras trabajaba en la televisión local" de su pueblo y "ayudaba en casa".

Aun así, parecía que su destino estaba escrito para formar parte de la pequeña pantalla y un día recibió una llamada que cambiaría su vida profesional para siempre: "En tercero de Derecho me llamaron para Andalucía directo y dije que sí. Pensé: 'Ya volveré". Hasta hoy, me están esperando todavía en la puerta". Ahora tendrá que esperar a ver qué le depara el futuro como madre primeriza y sin alguno de los programas que presentaba en Mediaset.