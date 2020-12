Victoria, de 97 anys, primera vacunada a La Safor: "Estic molt contenta d'haver-me-la posat perquè és bo per a tots"

Moncho és la primera usuària de la residència Sant Carles de Daimús que ha rebut la vacuna, amb la qual cosa s'ha convertit també en la primera persona a rebre-la en la comarca valenciana de la Safor, juntament amb Javier Planes, de 52 anys, director del centre i primer treballador a ser també vacunat en la zona.

"Ha anat bé, no sents la vacuna i repetisc el que diu Victoria: cal vacunar-se; tots hem de vacunar-nos i ser conscients de la importància de la vacuna per a poder tornar a la vida normal", ha resumit el director de la residència, qui ha considerat que "per responsabilitat" havia de ser el primer, per a "donar exemple" i que, després, es vacunaren tots.

Així, encara que és conscient que hi ha persones que presenten resistències a la vacunació, ha animat "tota la gent al fet que li la pose". "La vacuna és bona per a tots i si volem tornar a la vida normal ens hem de vacunar", ha insistit, per a afirmar que aquest és un "dia històric" i estan "contentíssims d'haver sigut dels primers".

Per la seua banda, Victoria s'ha mostrat "feliç" als seus quasi 98 anys. "Ara a les 12 ja estàs en el cementeri", ha bromejat, i ha assegurat que no li ha fet mal la vacuna encara que li donava "una mica de por". "Tinc por a tot i no parava de preguntar què faran; però ara no m'acorde de què m'han fet", ha explicat, per a afirmar que una vegada li subministren la segona dosi, té moltes ganes de reprendre la vida normal. "Si em cregueren tots es vacunarien perquè és una cosa bona per a tots", ha resumit.

Les dosis de la vacuna de Pfizer han arribat ja a la Comunitat Valenciana i han permès reprendre aquest dimarts la vacunació en les residències de majors de les tres províncies, segons ha anunciat la Conselleria de Sanitat.

Segons ha indicat Sanitat, s'estan entregant tant dosis que es conservaran ultracongelades a -80 graus centígrads, com aquelles que se'n van a administrar, i que es poden mantindre a una temperatura d'entre dos i huit graus.

El Govern ha anunciat a primera hora d'aquest dimarts l'arribada a Espanya de les 369.525 dosis de la vacuna de Pfizer contra la Covid-19 que van patir un retard en la seua entrega -prevista per a aquest dilluns- a causa d'un problema logístic de la companyia farmacèutica. En el cas de la Comunitat Valenciana, les dosis s'han distribuït a algunes residències de majors per a seguir amb la vacunació.

L'autonomia va començar el procés el diumenge amb 775 dosis de la vacuna de Pfizer en set residències de majors. A partir d'ara, cada setmana, Pfizer té el compromís d'entregar al voltant de 30.000 dosis. Així, aquesta setmana Alacant rebrà 10.000 dosis, Castelló, 5.000, i 16.000 la província de València.