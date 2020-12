El Tricicle, l'escola pública a Catalunya, música i mitjans de comunicació seran protagonistes al Palau Robert el 2021

Acaba un any marcat per la pandèmia. Un any marcat pels confinaments i per la pèrdua de part de la nostra memòria col·lectiva, la que estava dipositada en alguns dels nostres avis i àvies. Un any marcat pels tancaments a casa. Un any, en definitiva, trist. Des del Palau Robert han fet un esforç per mantenir obertes, amb totes les mesures de seguretat i sempre que els decrets d’alarma ho permetien, les ofertes expositives i lúdiques que conformaven la seva programació.

Posant en valor l’espai català de comunicació

L’any vinent es donarà veu i espai als mitjans de comunicació en una conjuntura dura. Al Palau Robert celebrarà a partir de l’octubre i amb una notable exposició, els vint-i-cinc anys de lideratge d’una capçalera digital catalana i pionera a Europa: Vilaweb.

No serà l'única actuació: a partir del març i en trista coincidència amb l’aniversari del tancament per la pandèmia, el magazín digital La Mira exposarà ‘Catalunya. Any 0’. Jordi Borràs, cap de fotografia de La Mira, va recórrer tot Catalunya amb la seva càmera fotogràfica. Les portades dels deu anys del Diari ARA, que amb motiu d’aquest aniversari s’exposen al jardí del Palau Robert, encara es podran veure al llarg del mes de gener.

La històrica capçalera musical Enderrock també tindrà espai al Palau Robert. L’exposició ‘Rock Viu’ vol ser un reflex gràfic de les darreres quatre dècades de música rock a Catalunya. La mostra proposarà 300 fotografies del fotoperiodista musical Xavier Mercadé, d’entre un arxiu de més d’un milió de fotografies realitzades al llarg de 14.000 concerts. Rock Viu vol reivindicar la figura del periodista de concerts.

Fins a l’abril es podrà visitar ‘Aixafem el Feixisme’, exposició sobre l’enorme tasca del Comissariat de la propaganda de la Generalitat republicana. Una exposició interessantíssima i de gran èxit d’afluència de públic, llavor en bona part d’aquest espai de comunicació.

Obert a la música, obert als més joves

El 2021 la música tindrà continuïtat al Palau Robert, consolidant la programació dels dos darrers anys, que la pandèmia no va aconseguir doblegar. La tercera edició del Clotilde Fest continuarà creixent pels voltants de l’estiu, sumant a l’oferta musical del Grup Flaix, Onda Cero (a través d'Europa FM) i Catalunya Ràdio (a través d’Icat), la de la Ser-Catalunya.

A la Primavera continuaran les matinals del Flamencat en la seva segona edició del festival de valors musicals joves del flamenc fet a casa nostra. A la tardor es farà la segona edició del Festival de Jazz Denominació d’origen emmarcat en el Festival de Jazz de Barcelona.

Amb motiu de l’exposició d’Enderrock es programaran també alguns concerts musicals.

L’escola pública a Catalunya

L’experiència i l’èxit d’afluència de públic de les exposicions 7,5 milions de futurs i Universal (sobre el sistema universal de salut pública) ha animat a programar a partir de l’octubre una exposició sobre el nostre sistema d’Educació.

Pedagògica, conceptual, serà capaç de fer-nos veure les virtuts i dificultats que pateix l'escola pública i els reptes que ha d'afrontar, sempre des d'un esperit crític. Amb la voluntat de reafirmar la necessitat de confiar en l’escola com a institució.

Tortosa, capital cultural, agafarà el relleu d’El Vendrell també al Palau Robert.

Fins al mes d’abril, i en el marc dels objectius de l’agenda 2030, es podrà gaudir de l’exposició L’Or Blau sobre la importància de l’aigua com a element bàsic de supervivència i les infraestructures a Catalunya.

A partir del setembre, el Servei de Meteorologia de Catalunya tindrà el seu espai al Palau Robert.

Un espai obert a la reflexió

El Palau Robert ha obert un espai pel debat i la reflexió. Un espai allunyat de la immediatesa de les xarxes. En col·laboració amb la capçalera digital Crític han donat temps a la reflexió, organitzant Ateneus Crítics sobre feminismes, sobirania alimentària i canvi climàtic, entre altres temàtiques.

S'ha fet el mateix amb una altra capçalera digital, Diario.es, dirigida per Ignacio Escolar. De la mà de la periodista Neus Tomàs, hem abordat en els Diàlegs del Diario.es, temes d’interès actual com la situació de la justícia o el periodisme en temps de fake news.

El 2021 continuaran amb aquests espais abordant nous temes, sempre amb els seus clarobscurs. Des d’aquesta perspectiva volem proposar un gran debat participatiu i en col·laboració amb aquestes capçaleres sobre la corrupció estructural a la nostra societat.

El Tricicle, l’homenatge més merescut a uns catalans universals

Comissariada pel gran dissenyador i arquitecte Juli Capella, una gran exposició evocarà, amb tot el reconeixement i gratitud envers els seus protagonistes, els quaranta anys d’activitat de Tricicle.

La mostra serà una síntesi de les quatre dècades de divertiment blanc, irònic, intel·ligent i sensible que Tricicle ens ha ofert als escenaris catalans, europeus i d’arreu del món. Un humor universal, sempre mordaç però mai ofensiu, que tindrem ocasió de reviure a partir del mes d’abril i fins ben entrat l’octubre.

L’Underground, un fenomen català i una exposició que restava pendent

Comissariada per l’editor, escriptor i fundador de la revista Ajoblanco Pepe Ribas, Underground ens convidarà a viatjar a través d’una època sovint oblidada, sovint maltractada i tanmateix, extraordinàriament fèrtil i bàsica per entendre la Catalunya d’avui. I ho farà de la mà d’un dels seus protagonistes, acompanyat de centenars de persones i col·lectius que, entre finals dels anys seixanta i primers vuitanta del segle passat, van creure, realment, que un altre món era possible.

L’Underground, les Jornades llibertàries, les comunes, la contracultura, l’amor lliure, l’ecologisme, les drogues psicodèliques, la música, el teatre, el feminisme i un llarg reguitzell de vivències mai prou explicades tindran el seu espai a Palau Robert a partir del mes de maig.

'Feminista havies de ser', la exposición que acoge el Palau Robert de Barcelona. Palau Robert

Feminista havies de ser viatja i es digitalitza.

Les més de 80 mil persones que van visitar-la, convertint-la en un èxit d’afluència sense precedents en plena pandèmia i amb reserva prèvia, ens han obligat a donar sortida a l’exposició comissariada per Natza Farré. De moment tenim al calendari les itineràncies a Cornellà de Llobregat, a partir del 15 de gener, i a Lleida, a partir del mes d’abril.

El Palau Robert, d’altra banda, entrarà, al mes de gener, en un procés de digitalització de les seves exposicions. Començarem amb Feminista havies de ser com a prova pilot.