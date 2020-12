Protesta en Pedrera ante la "incompetencia, inutilidad y mentiras" de ADIF y la Junta con la variante

Durante la concentración, una mujer adherida a la plataforma ha criticado que una infraestructura "finalizada en tiempo y forma" siga pendiente de entrar en servicio cuando han transcurrido ya "más de dos años" desde que quedase interrumpida la circulación de trenes entre Pedrera y Osuna al caer el antiguo puente ferroviario del río Blanco, lo que a su entender deriva de "la incompetencia" de ADIF y la Consejería de Fomento, que "no se ponen de acuerdo" en la cesión del trazado ferroviario "en perjuicio" de los usuarios de los trenes.

Otro de los vecinos participantes ha querido "señalar" expresamente como "culpables" de este conflicto a José Luis Ábalos, ministro de Transporte y Movilidad; la consejera andaluza de Fomento, Marifrán Carazo; o el propio presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, mientras un dirigente de la CGT ha declarado como "mentirosa del año" a la consejera de Fomento, rememorando su promesa incumplida de "arreglar" la situación y formalizar la cesión del citado tramo del trazado ferroviario a ADIF para su uso por parte de Renfe.

Otra mujer parte de la plataforma ha mostrado su indignación avisando de que los vecinos de los municipios que defienden su conexión por tren están "hartos de inútiles". "Porque son unos inútiles con todas las palabras", ha sentenciado visiblemente enervada y declarándose cansada de "promesas y mentiras" de los gobernantes. Por eso, ha llamado a dar más "fuerza" a las protestas, porque "está visto que no nos escuchan".

El alcalde de Pedrera, Antonio Nogales (IU), ha avisado de que este conflicto es un "problema de dignidad", criticando que la ciudadanía de la zona lleve "dos años" siendo "engañada" por las administraciones, que a su entender no solucionan el asunto porque a sus dirigentes "les suda la pera" o porque quieren "desprestigiar" el servicio público para que los usuarios acaben renunciando al mismo. Así, ha criticado que los responsables de ADIF y de la Consejería sean "incapaces" de sellar definitivamente su acuerdo para que entre en servicio la nueva variante ferroviaria.

EL CONFLICTO DE LA VARIANTE DE AGUADULCE

Todo gira en torno a la situación suscitada después de que en octubre de 2018, las fuertes precipitaciones derribasen el puente ferroviario que cruzaba el río Blanco en el término municipal de Aguadulce, extremo por el cual quedó interrumpida la conexión por tren entre Pedrera y Osuna, actualmente cubierta mediante transbordos en autobús.

La situación llevó al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), dependiente del Ministerio de Fomento, a realizar el montaje de la nueva vía, la denominada variante ferroviaria de Aguadulce, aprovechando la plataforma del Eje Transversal de Andalucía promovida tiempo atrás por la Junta de Andalucía.

Y aunque tales obras finalizaron en abril de 2019, la entrada en servicio de la vía y la restitución de la conexión por tren entre Pedrera y Osuna están aún a la espera de que el Estado y la Junta firmen un convenio gracias al cual este tramo de 9,3 kilómetros se incorpore a la Red Ferroviaria del Estado, requisito administrativo previo a la reanudación de las operaciones ferroviarias.

Las negociaciones entre ambas partes duraron meses y meses, con no pocos contactos, pesando un prolongado desacuerdo entre las administraciones estatal y autonómica respecto a los términos de la cesión, mientras el tráfico ferroviario entre Osuna y Pedrera seguía interrumpido.

EL ACUERDO ALCANZADO

A finales de abril de este año, finalmente, ADIF y la Consejería de Fomento alcanzaron un acuerdo para desbloquear la cesión de dicho tramo de línea ferroviaria a la entidad estatal.

El convenio, como se informaba en su momento, contempla una concesión demanial de la Junta de Andalucía en favor de ADIF, respecto a los 9,3 kilómetros de la plataforma del Eje Transversal de Andalucía donde fue construido el nuevo trazado ferroviario, abonando la Administración estatal a la autonómica un precio que deberá ser fijado mediante el procedimiento de valoración establecido en el texto. No obstante, el convenio aún no ha sido firmado como tal, por lo que la nueva variante ferroviaria no está aún a disposición de ADIF y el tráfico de trenes entre Osuna y Pedrera sigue pendiente de ser restituido.