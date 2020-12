Marta López enseña sin vergüenza en Instagram cómo era su cara antes de operarse

Una de las tendencias más seguidas por las influencers estos días consiste que sus seguidores les pidan una foto de una fecha en concreto o de un lugar. Marta López no podía quedarse atrás y a unos días de que acabe el año ha vuelto al centro de la polémica.

Los fans le han hecho todo tipo de peticiones, pero una de las más solicitadas ha sido una instantánea antes de operarse de la nariz, a lo que Marta no ha vacilado ni un minuto en mostrarse antes de la intervención. Siempre a favor de las operaciones y retoques estéticos, la famosa mostraba con orgullo el cambio.

Pocos minutos después, la instagramer ha recibido numerosos mensajes por parte de sus seguidores. Muchos de ellos muy críticos al respecto de la operación. La modelo no ha dudado en dar las explicaciones necesarias, aunque bastante enfadada: "La gente que me dice que qué guapa era antes y qué fea ahora después de operarme taaaaaaanto. Os comunico que se llama crecer y adelgazar, las caras cambian cuando crecemos, en la foto que puse los labios ya los tenía, de hecho ahora tengo menos (...) Obviamente las fotos que me hacía eran por mi lado bueno (...) Pero lo principal es que a lo mejor ahora peso 10 kg menos y soy cuatro años mayor."

Captura de pantalla del instagram de Marta López Instagram

Aún así, la pareja de Kiko Matamoros ha seguido mostrando todas las peticiones que se le han ido presentando, incluso de aquellas donde se le pedía una foto antes de cualquier operación, sin ningún tipo de tapujos y con una actitud transparente hacia sus seguidores.