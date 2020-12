Las emotivas palabras de Marta López a Kiko Matamoros por su cumpleaños

A las fiestas navideñas se une más para la pareja formada por Marta López y Kiko Matamoros. Y es que, este último cumple 64 años el 27 de diciembre. En Sábado Deluxe le han dedicado un vídeo con sus mayores hitos en la cadena que emocionó al colaborador y le llevó a agradecer a sus compañeros el apoyo, pero eso no ha sido todo.

Por sorpresa, intervino en el programa la pareja del colaborador, Marta López Álamo. Según contó, este es el segundo cumpleaños que pasa junto al comentarista. "Espero que sean muchos más", dijo, antes de recordarle que estaría esperándole en casa para celebrarlo.

"Me encanta la forma en la que eres conmigo y en lo que te estás convirtiendo", dijo López. Y es que, según comentan los colaboradores periódicamente, Matamoros ha vivido un gran cambio desde que empezó su relación con la influencer. Tanto es así, que Belén Esteban aprovechó para agradecérselo a López en su intervención.

En esa línea, López destacó la buena relación que tenía ahora Matamoros con su familia. "No sabes lo feliz que me hace verte bien con tus hijos y lo feliz que te veo. No sé si ha sido por mí o por la edad, pero te veo diferente y me gusta. Tengo ganas de pasar mi vida contigo", concluyó la modelo.