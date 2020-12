Cvirus-.- La Guàrdia Civil interposa quasi 1.200 propostes de sanció per incomplir el tancament perimetral en Nadal

L'objectiu d'aquesta trobada ha sigut "reforçar" i "planificar" els mitjans dels quals disposen les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat a la Comunitat Valenciana per a garantir la seguretat ciutadana i el compliment de les mesures sanitàries acordades pel Consell en la pandèmia de coronavirus.

Durant la trobada, la Guàrdia Civil ha informat que, des que es va ordenar el tancament perimetral de l'autonomia valenciana, s'han engegat més de 7.200 dispositius per a controlar, principalment, les carreteres d'entrada i eixida a altres autonomies limítrofes. Del total, més de 1.100 dispositius s'han dut a terme entre el 23 i 27 de desembre per a evitar eixides o entrades no permeses al territori valencià.

Així, durant aquests dies de Nadal, l'institut armat ha interposat prop de 1.200 propostes de sanció per incomplir el tancament perimetral, segons ha informat la Delegació del Govern en un comunicat. Aquestes sancions se sumen a les 3.180 propostes de sanció que s'havien interposat en l'últim mes i mig, per la qual cosa el nombre total s'eleva a 4.380 en el conjunt del període.

La Guàrdia Civil ha ressaltat la responsabilitat de la major part de la població valenciana durant la celebració del Nadal, doncs en la seua immensa majoria han complit amb les normes sanitàries.

TOC DE QUEDA

A més, des de la Policia Nacional, que centra la majoria dels seus esforços en les grans ciutats de totes les comarques valencianes, han explicat que, entre el 23 i el 27 de desembre, s'han interposat 750 propostes de sanció a persones per no respectar el toc de queda durant el Nadal. Igualment, entre el 23 i el 27 de desembre, la Policia Nacional ha interposat més de 1.500 propostes de sanció a persones que no portaven mascareta.

La Policia, igual que la Guàrdia Civil, ha constatat que no s'han registrat incidents destacats en els últims dies i incrementarà la vigilància davant la Nit de cap d'any, també en les grans superfícies comercials per a evitar aglomeracions i furts en botigues. Entre les actuacions més importants dels últims dies destaquen el desallotjament de comerços i domicilis particulars on se celebraven festes clandestines.