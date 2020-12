El duro relato de Terelu Campos y Carmen Borrego sobre su padre: "Me empeñé en verlo muerto"

A pesar de que ahora mismo haya una especie de cisma en el clan Campos, debido sobre todo al enfrentamiento entre Carmen Borrego y su sobrina, Alejandra Rubio (hija de Terelu Campos) a cuentas del entierro del hacha de guerra con Jorge Javier Vázquez, hay un tema que es más fuerte que cualquier circunstancia más o menos debatible en la familia de María Teresa: la muerte de José María Borrego Doblas, su padre.

En aquel momento, ellas tenían una edad realmente complicada para poder lidiar con el suicidio: Terelu acababa de alcanzar la mayoría de edad y a su hermana pequeña le quedaba apenas un año para ello. "Intentábamos estar bien por mi madre", han confesado.

A pesar de que hacía mucho tiempo que vivían por separado María Teresa y José María, tanto Terelu como Carmen, que vivían con su madre, se seguían sintiendo muy cercanas a su padre, lo cual les ha hecho siempre hablar de este tema desde la delicadeza y el máximo respeto, para que no sirva para la prensa del corazón, sino que sea algo que afrontar todas juntas.

De hecho, cuando ha salido el tema en Viva la vida, y aunque no son reacias a comentarlo después de tantos años, sí que se observa que es una cuestión que han trillado entre ambas durante mucho tiempo y con la que han sabido lidiar, sobre todo, ha contado Terelu, para que su madre "nunca se sintiera culpable por esa muerte".

"Cuando un padre muere en estas circunstancias, maduras a pasos agigantados", ha explicado la mayor de las hermanas, mientras que Borrego ha añadido sobre cómo era la relación de sus padres y cómo se enteró de lo ocurrido: "Las circunstancias de la vida hicieron que se separaran en la distancia, pero nunca legalmente. Nunca se sentaron a hablar y decir: 'nos vamos a separar'. Mi madre vino a buscarme a un campamento y me lo dijo, yo me puse como loca".

"Yo siempre he pensado que esto era como el dominó, si una se desmoronaba íbamos las demás detrás", ha dejado caer Terelu que además ha revelado que con aquella edad que acaba de cumplir tomó una decisión que podría haber sido fatal: "Yo me empeñé en verlo muerto".

Sin embargo, y con ello dio por terminado su relato emocionada, no se lo permitieron: "No me dejaron y estuve mucho tiempo reprochándolo porque ya tenía 18 años. Con el paso del tiempo he sido consciente de que me hicieron un grandísimo regalo porque solo lo recuerdo vivo".