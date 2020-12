Jorge Javier Vázquez carga duramente contra Terelu Campos: "Eres ridícula"

Jorge Javier Vázquez ha arremetido contra Terelu Campos desde su espacio de opinión en la revista Lecturas, cuyo contenido no ha pillado a nadie por sorpresa ya que, este martes, durante su rifirrafe con Paz Padilla en Sálvame, avanzó algunos detalles acerca de su opinión sobre la hija de María Teresa Campos.

Jorge Javier se desahoga en su columna sobre la actitud de Terelu cuando comparte plató con su hija Alejandra Rubio. El presentador ha sido muy duro con sus palabras hacia Campos: "Me pareces muy ridícula cuando intentas sacar tus agallas para defender a tu polluela".

Pero esas no han sido las únicas palabras duras que ha desplegado para la revista. "Toda la vida quejándote de que te han caído hostias por ser hija de quien eres y ahora, en un alarde de egoísmo que confundes con amor maternal, haces pasar a tu hija por los mismos malos tragos que tuviste que beberte tú", ha afirmado el rostro de Telecinco.

El zasca de Paz Padilla a Jorge Javier Vázquez: "Todo lo que sube, baja" 💥 https://t.co/wsNrlOjFxm — Sálvame Oficial (@salvameoficial) December 22, 2020

No obstante, lejos de acabar ahí, aún tenía más para echarle en cara a la colaboradora de Mediaset, a costa de su actitud con su hija: "No necesita tu defensa. Ni tu apoyo. Ni tu calor en un plató. Laboralmente, no necesita nada de ti. Bueno, sí: que dejes de tutelarla (...) Lo que para ti es demostrarle apoyo para ella es una zancadilla a su incipiente carrera".

Sin quedarse tranquilo, Jorge Javier Vázquez dejaba la guinda del pastel para el final y acabar de manera contundente su opinión: "Ese papel no te pega. Porque siempre has sido una tía divertida y jaranera, pero cuando te conviertes en madre eres un auténtico coñazo".