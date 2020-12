Marc Gasol define su implicación en el Bàsquet Girona: "Invertir en gente, invertir en equipo"

El nuevo jugador de Los Angeles Lakers lo ha dicho en una entrevista del programa de CaixaBank de cultura financiera 'Mucho por Hacer', que difunde conceptos financieros básicos para realizar proyectos personales.

Él preside el Club Bàsquet Girona, ciudad donde empezó a consolidarse antes de jugar en la NBA: el nuevo proyecto comenzó en 2014 con el Club Escola de Bàsquet (CEB) Marc Gasol, y se formaron equipos; en 2016 se añadió el nombre de la ciudad (Escola Bàsquet Girona Marc Gasol) y en la temporada 2017-18 se mantuvo solo el nombre de la ciudad.

La ciudad de Girona significó mucho para él, por lo que decidieron comenzar un nuevo proyecto "después de varios proyectos de baloncesto que no habían funcionado en la ciudad".

LA IMPORTANCIA DE LAS PERSONAS

Ha dicho que su experiencia para intentar construir algo que perdure partió de una decisión muy meditada y de la ventaja de tener al lado personas válidas que trabajan en el día a día: "Me dan mucha tranquilidad. Viven el club como lo vivo yo, tenemos los mismos valores, y me ayudan muchísimo".

Considera el proyecto como una inversión para los chicos del club, no sólo en el ámbito deportivo, sino para infundirles hábitos saludables y conciencia por los estudios y para enfocar su futuro: "Me enriquece muchísimo a nivel emocional y me ayuda a aprender muchas cosas nuevas de ellos".

"Invertimos mucho esfuerzo en transmitir a los más jóvenes lo que hemos aprendido nosotros", ha añadido, y ha evocado cómo, con solo 23 años, probó suerte en la NBA dejando atrás su casa y su carrera.

"Era ir a otra ciudad, lejos de tu gente. Otro tipo de baloncesto. Un cambio muy brusco", aunque reconoce que el riesgo era moderado porque ya había vivido y jugado en Estados Unidos en el instituto, cuando Memphis Grizzlies fichó a su hermano Pau.

El profesor de la UPF Barcelona School of Management Xavier Puig ha concluido que la rentabilidad implica asumir riesgos, en finanzas pero también en la vida: "Cuanto más riesgo se asuma, más rentabilidad se exige. Y cuanta más rentabilidad se desea, más riesgo se debe asumir".