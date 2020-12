Cvirus.- El residente, Javier Martín, de 68 años, recibe la primera vacuna contra el Covid-19 en La Rioja

20M EP

Javier Martín, interno de la residencia Hogar Madre de Dios de Haro, de 68 años, ha sido la primera persona en recibir la vacuna frente a la Covid-19 en La Rioja. "Me he puesto un poco nervioso pero es algo normal, aparte no me importa... yo aguanto todo", ha afirmado a los medios de comunicación.