El posado de Anabel Pantoja en bikini para celebrar la Navidad

En mitad de la polémica que rodea al clan Pantoja, hay una integrante de la familia que ha decidido tomarse el conflicto con algo más de armonía y disfrutar del buen tiempo canario. Se trata de Anabel Pantoja, que este sábado ha compartiendo varias fotografías que ha dejado boquiabiertos a sus seguidores.

En la primera de ellas, la sobrina de la tonadillera aparece en bikini negro mostrando su cuerpo al natural con estrías y sin ningún retoque de por medio, ataviada con un gorro de Papá Noel, haciendo referencia a las fiestas navideñas, unas gafas de sol, y sonriendo con una expresión relajada y alegre.

Por otro lado, en la segunda imagen Anabel muestra su sensual figura sentada de espaldas frente al mar y extendiendo sus brazos a los lados.

"¿Si me lo cuentan? No me lo creo. Feliz Navidad, felices fiestas y muchísima salud para todos", ha deseado la colaboradora de televisión a sus más de 1,3 millones de seguidores, que le han respondido con multitud de halagos y palabras de agradecimiento.

No todo han sido buenas palabras para ella, ya que también hay quien ha preferido criticarla por subir imágenes similares a esta última. "La gente está fatal porque de tú enseñar una parte de tu cuerpo, además no estoy enseñando nada íntimo íntimo, que estaría en mi derecho también", dijo hace pocas semanas la propia Anabel.

Advirtiendo de que "acabo de empezar" y asegurando que "a partir de hoy voy a empezar a subir más fotos reales (aviso a criticonas porque la mayoría encima son todas mujeres)".