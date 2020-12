Anabel Pantoja estalla contra los que la acusan de tener un problema con el alcohol: "Estoy en mi casa..."

No es buena época para Anabel Pantoja. A los problemas familiares entre su tía, Isabel, y su primo, Kiko, que la ponen a ella en el punto de mira, teniendo que responder día sí, día también, sobre la cuestión, ahora hay que sumar los ataques que recibe continuamente de los haters en las redes.

Sin embargo, la joven les ha plantado cara y tras una fiesta en su propia casa, ha querido dejar bien claro lo que piensa.

Muchos la acusan de tener un problema con el alcohol, algo que niega la andaluza. "Yo tan feliz, ayer era sábado, estamos en Navidad y poco podemos hacer que estar en casa y celebrarlo. Me he quedado sorprendida porque gente me tacha como de que tengo un problema con el alcohol, como que me viene de casta, que canto fatal, que qué me creo. Me creo que estoy en mi casa, que estoy cantando una sevillana que me chifla y que he bebido un par de copas. ¿Aparte de eso hay algún problema más?", ha estallado Anabel en sus stories.

Además, también se han metido con su forma de cantar, algo para lo que también ha tenido respuesta.

"¿Puedo cantar en mi casa? Os juro que jamás pensé que las personas les diera coraje o rabia ver a alguien divertirse. Claro, esto lo hace Jennifer López, Maluma o Kim Kardashian y no pasa nada. Sábado, Navidad, mi casa, mi copa y mi cante, ¿dónde está el delito?", zanjaba contundente la colaboradora de Sálvame.