Tenso cruce de acusaciones entre Jorge Javier y Antonio David: "Tiene el síndrome de estar demasiado arriba"

La buena relación entre Antonio David Flores y Jorge Javier Vázquez se tambalea por momentos. Y, si no, que se lo digan al colaborador de Sálvame, quien, tras enfrentarse al presentador hace unos días, tuvo que escuchar en directo las duras palabras que el catalán escribió sobre él en su blog de Lecturas.

Sálvame recopiló este miércoles algunos de los dardos que el rostro de Mediaset lanzó sobre su compañero, al que acusa de ser un "embaucador". Eso sí, admite que, pese a todo, le cae bien: "Él piensa que no lo trago pero no es verdad".

Vázquez cree que el exmarido de Rocío Carrasco "ve enemigos donde no los hay". De hecho, considera que se los inventa "porque le viene bien". Pero eso no es todo, ya que el presentador considera que el tertuliano "cree que las cosas malas que le ha pasado en la vida son por culpa de la mala fortuna".

A su juicio, el padre de Rocío Flores "jamás" reconocerá que es "responsable" de las "hostias vitales" que ha sufrido. "No aguanto que cuando ve que la mierda empieza a salpicarle aplique la teoría del ventilador: mierda para todos", apunta Vázquez, aclarando que su compañero tiene "olfato televisivo": "Tiene la suficiente desvergüenza para soltar misiles sin casi despeinarse [...]. Ambos hemos sufrido el síndrome del impostor".

La respuesta de Antonio David a Jorge Javier: “Puede ser que haya más gente que no lo trague a él, que a mí” 😱 https://t.co/qYsZsHVieH — Sálvame Oficial (@salvameoficial) December 23, 2020

La respuesta de Antonio David

El tertuliano se defendió de las palabras del presentador en el espacio de las tardes de Telecinco. "Igual se tenía que haber molestado en conocerme un poco más y valorarme, que tampoco lo ha hecho", avanzó.

En este sentido, el exconcursante de Gran Hermano VIP tachó el texto de Vázquez de "injusto", y fue muy claro: "Puede ser que haya más gente que no lo trague a él, que a mí".

En cuanto a la valoración del catalán sobre el síndrome del impostor, el ex guardia civil no se cortó en recalcar cuál es el que sufre el presentador: "El de estar demasiado arriba y pensar que no vamos a caer nunca, yo caí en un momento de mi vida".