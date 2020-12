El Colegio de Médicos de Cantabria recomienda vacunarse contra el Covid para vencer la pandemia

Según ha explicado el Colegio en nota de prensa, numerosos médicos han detectado que "muchos" de sus pacientes dudan sobre la fiabilidad y eficacia de esta vacuna, que se va administrar a partir del próximo día 27.

Frente a ello, el jefe de Inmunología del Hospital Valdecilla y presidente de la Sociedad Española de Inmonología, Marcos López Hoyos, ha señalado, en una entrevista al Colegio de Médicos recogida por Europa Press, que "cuanto antes se inicie" la vacunación "mejor", dado que las dosis van a venir "poco a poco" y que el efecto, en el caso de la de Pfizer-Biontech, la primera que llegará, "aparece a partir de los siete días de la segunda dosis. Es decir, al mes de la primera dosis aproximadamente".

López ha explicado que en el desarrollo de esta vacuna se han adelantado todos los pasos de desarrollo y también los burocráticos, pero "se partía de un conocimiento previo muy amplio con las vacunas". "Ese conocimiento y con las herramientas actuales ha permitido avanzar muy rápido en una situación en la que todos los esfuerzos se han volcado en este objetivo único.

Sobre posibles efectos secundarios, ha indicado que los datos disponibles indican que son "semejantes" a cualquier otra vacuna, tanto a nivel sistémico como local y en el mismo porcentaje.

"No son graves y no van más allá de dolor y enrojecimiento en la zona del pinchazo y cierta sensación de malestar e incluso algo de fiebre que viene a durar 2-3 días y que se trata fácil con antitérmicos. A largo plazo no es esperable que tenga efectos adversos, como no los tienen otras vacunas", ha señalado.

Por otra parte, ha precisado que aún se desconoce durante cuánto tiempo tienen efecto las vacunas, aunque de acuerdo con los ensayos realizados, "lo lógico es pensar que dure al menos un año".

Asimismo, y sobre su utilidad ante la mutación del virus, ha señalado que las vacunas "van a proteger porque ninguna de las mutaciones que se han descrito hasta el momento afectan a la parte S (Spike) del virus, que es justo frente a la que se dirigen todos los diseños de vacunas que están saliendo para uso clínico hasta el momento".

En cuanto a las reacciones alérgicas registradas en algunos de los vacunados en Reino Unido, ha destacado que la tasa de alergias con la vacuna de Pfizer-Biontech descrita en la fase 3 es de 0,6% frente al 0,5 del placebo. "Es decir, la incidencia de alergia es mínima y semejante a la de otras vacunas", por lo que "no hay un riesgo de reacción alérgica grave".

Por ello, y frente a quienes dudan de la seguridad de la vacuna, ha señalado que puede producir alguna reacción alérgica o molestia "en menos del 50%" de los casos, "en ningún caso grave y que se pasa en 2-3 días y que pueden manejar con un antitérmico". En cambio, si se está infectado por coronavirus, con fiebre, tos seca y dolor de cabeza, "puede que en 1 ó 2 días ingresen en intensivos porque sus pulmones se han afectado y no le llega oxígeno a los tejidos, con grave riesgo de muerte".

Respecto a las distintas vacunas, ha explicado que en España hay dos parecidas, la de Pfizer ya en marcha y la de Moderna a punto de aprobarse, cuyo diseño, seguridad y eficacia "son muy semejantes". La de Astra Zeneca, con un diseño distinto, ha mostrado también resultados "semejantes" y previsiblemente se aprobará a lo largo de enero. "Un poco más atrasada y con un diseño similar es la de Jansenn, en la que Valdecilla y el IDIVAL participan en el ensayo de fase 2".

En todo caso, las vacunas que van aprobándose son semejantes, según López, que considera que con el tiempo "se irán refinando los diseños y apareciendo otras vacunas con mayores ventajas". De hecho, actualmente hay 56 vacunas en distintos niveles de ensayo clínico y otros 166 diseños en evaluación preclínica, de los que "no todos llegarán al final", ha pronosticado.

Por último, ha asegurado que se vacunará cuando le corresponda como personal sanitario. "Estoy dispuesto a ponerme la primera vacuna que llegue a Cantabria", ha recalcado.