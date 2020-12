Lady Di sigue inspirando las últimas tendencias de maquillaje: vuelve el 'eyeliner' azul

La nueva temporada de The Crown ha revivido nuestro amor por Lady Di, convirtiéndola de nuevo en un referente de moda y belleza. Su elegancia, su saber estar y su particular estilo la han convertido de nuevo en una creadora de tendencias.

El maquillaje de la princesa siempre fue natural y discreto, según marcaba el protocolo de la familia real británica, pero Diana también se reveló contra ese convencionalismo, añadiendo un potente eyeliner azul a su mirada que se convirtió en uno de sus elementos característicos.

Rindiendo homenaje a su espíritu libre e inconformista, se está imponiendo como tendencia el color azul en nuestros ojos, pero adaptado a los tiempos de ahora, llegando a aparecer en pasarelas como la de Ulla Johnson, Maison Margiela o Atlein.

Grandes influencers de ahora no han dejado pasar esta nueva tendencia creada por una de las mayores prescriptoras de moda y maquillaje de la historia, y Chiara Ferragni no ha dudado en añadirlo a uno de sus últimos looks ajustándolo a su propio estilo.

Impulsando esta tendencia para el día a día, Bershka lo ha incluido en uno de sus últimos editoriales, acercando la influencia de Lady Di a aquellos nacidos en el 2000.

Aunque la princesa lo usaba en actos oficiales con los looks más elegantes, la firma demuestra que el eyeliner azul vale para cualquier ocasión, incluso para los outfits más athleisure.