Los 'looks' más icónicos de Lady Di que veremos recreados en esta nueva temporada de 'The Crown'

La nueva temporada de The Crown acaba de estrenarse en Netflix y todo el mundo está expectante a ver cómo Amy Roberts, la diseñadora de vestuario de la serie, ha recreado a la perfección los diseños más icónicos llevados por Diana de Gales, más conocida como Lady Di.

Diana siempre fue una mujer muy diferente a aquellas de la alta sociedad, característica que llevó a la familia real británica a repudiarla en el ámbito privado. Su rebeldía y carisma la hizo la favorita tanto del pueblo inglés como del mundo entero, convirtiéndose en un gran ejemplo a seguir incluso después de su muerte.

Su estilo la convirtió en un gran icono de la moda y referente de la época, cuyos looks son imitados incluso hoy en día. La serie que repasa la vida de la actual familia real británica ha rendido homenaje a la princesa del pueblo recreando varios de sus conjuntos más emblemáticos desde los 70 hasta los 90.

Uno de los trajes más esperados es sin duda el vestido de novia, uno de los más icónicos de la princesa. Siguiendo las tendencias de la época, el espectacular vestido de seda creado por David y Elizabeth Emanuel estaba adornado mangas abullonadas de tafetán del mismo material que terminan en farol y con volantes de encaje. El barroco escote estaba adornado con volantes y un lazo en el centro, haciendo forma de pico. El cuerpo del vestido se encontraba encorsetado y la falda, con un volumen espectacular, estaba decorada con bordados a mano, lentejuelas y perlas. Pero lo que sin lugar a dudas no podía faltar era el gigantesco velo de 7 metros de largo.

Para conseguir que fuera lo más parecido posible, el equipo de vestuario tuvo la ayuda del propio Emanuel, quedando como resultado una replica exacta al original.

Esta es una de las reproducciones exactas que podremos ver en esta cuarta temporada. Se trata de un vestido rojo con plumetti brillante dorado, de tirante espagueti que la princesa utilizó para la premiere de la película de Bond For Your Eyes Only. Aunque se pueden encontrar diferencias, como los accesorios plateados y la corona que utiliza en la ficción, es vestido es exactamente igual, volante incluido.

El look de pedida era otro que tampoco podía faltar. Para aquella ocasión Diana eligió un traje con falda y chaqueta azul muy llamativo con hombros marcados, solapas onduladas y un cinturón ceñido a su cintura. Además, la falda de largo midi contaba con un gran pliegue en la parte delantera. Acompañó el traje con una blusa blanca pussy-bow con estampado de gaviotas de la misma tonalidad.

Por supuesto, no podían olvidarse del anillo de zafiro de 12 quilates engastado en oro blanco y rodeado por 14 diamantes.

Uno de los vestidos más arrebatadores de la princesa fue el que lució en una cena de gala durante un viaje oficial a Australia. Durante aquel evento, la pareja se animó a bailar creando uno de los momentos más memorables de ambos. Ella llevaba un vestido azul vaporoso con volantes románticos y discretos que Amy Roberts ha sabido recrear a la perfección, prescindiendo, eso sí, del cinturón hojalata que Diana escogió en la ocasión y lo ha cambiado por otro dorado.

Las referencias vintage son muy recurrentes en The Crown y por ello no han podido dejar escapar el delicado conjunto de inspiración naif en rosa fucsia y pequeños y discretos topos. El tocado es sin lugar a dudas la guinda del pastel de esta gran recreación.

Es imposible olvidar los pantalones de cuadros vichy en rosa que se puso Lady Di que incluso hoy en día nos morimos de ganas por llevarlos. La serie le ha hecho un guiño al espectacular conjunto adolescente en tonos rosas de Diana.