Cs votará sí a los Presupuestos de Aragón de 2021 tras el impulso a la Ley de Simplificación Administrativa

Lo ha anunciado en rueda de prensa el líder de Cs Aragón, Daniel Pérez Calvo, quien ha recordado que el presidente del Ejecutivo, Javier Lambán, se había comprometido con el partido naranja a impulsar la simplificación administrativa.

Esta ley será "un varapalo para el Aragón del 'vuelva usted mañana', que tiene bloqueada a menudo la Administración y supone la desmoralización y echar para atrás a muchos inversores".

"Es una grandísima noticia que aplaudimos", ha continuado Pérez Calvo, quien ha recalcado que la aprobación de esta ley era una "piedra angular" para votar favorablemente los Presupuestos de 2021. Ha deseado que se tramite "cuanto antes" en el Parlamento para que la ley esté rodada cuando lleguen los fondos europeos para paliar los efectos de la crisis derivada de la COVID-19.

ENMIENDAS

Además, ha celebrado Daniel Pérez Calvo, el grupo de Cs ha sacado adelante 40 enmiendas parciales a los Presupuestos, lo que "no es habitual en un partido de la oposición, que no votó la investidura de Lambán y no participó en la formación del Gobierno, que no es necesario aritméticamente".

Estas enmiendas "tienen que ver con mejoras en la vida de las personas, la sanidad, la educación, las ayudas a pymes y autónomos. "A Cs se le ha escuchado y tenido en cuenta; a diferencia de lo que hizo Pedro Sánchez, se le ha cogido de la mano para poder ampliar al máximo una mayoría que será la demostración de solvencia y unidad para afrontar un futuro nada sencillo".

Entre las enmiendas destacan 25 que moverán 3,5 millones de euros, por ejemplo para destinar 800.000 euros a Sodiar y conceder micropréstamos a los autónomos, 1.250.000 para Sanidad, destacando las ayudas para personas con trastornos de la alimentación; ayudas a agricultores, ganaderos y apicultores, también para instalaciones fotovoltaicas en centros educativos.

Cs realiza así "una clara apuesta por el futuro de la Comunidad y de todos los que vivimos en ella", ha continuado Pérez Calvo, quien ha reafirmado el interés de este partido de "ser una oposición útil y constructiva, alejada de la bronca y la confrontación, siempre que sea posible de mano tendida, pero exigente y vigilante, que en momentos excepcionales ha tenido claro que debía ratificar el compromiso de garantizar la estabilidad política en Aragón para garantizar a la vez la estabilidad social y económica que tanto necesitamos los aragoneses".

El diputado de Cs José Luis Saz ha dicho que con este acuerdo "demostramos la centralidad, la modernidad, la recuperación del espíritu del 78" para "alejarnos de los extremos y demostrar que estando en la oposición somos capaces de pactar con aquellos que están en el Gobierno".