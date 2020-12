La Asamblea impulsa la redacción de un Pacto Regional por la Educación consensuado y que busque la "excelencia educativa

La propuesta, a la que no se ha sumado Podemos, plantea la redacción de un plan regional en el que participe tanto el Gobierno de la Comunidad, como los grupos parlamentarios, la comunidad educativa, sindicatos, alumnos y empresarios.

Durante la exposición de la iniciativa, el portavoz de Ciudadanos, Juan José Molina ha lamentado que las reformas educativas efectuadas en España han sido cortoplacistas y han tenido como resultado que España se sitúe entre los países europeos con peor calidad educativa. A su juicio, la ley Celáa se derogará cuando cambie el Gobierno, motivo por el que cree necesaria la existencia de un Pacto Regional por la Educación.

"Se puede sobrevivir a este caos legislativo y se pueden sacar buenos resultados, pero eso va a depender de nosotros, de si somos capaces de sentarnos y crear ese hábitat educativo más beneficioso dentro del marco legal que tengamos en ese momento y de esa manera conseguir esa excelencia educativa", ha dicho.

Por su parte, el PP ha apoyado la iniciativa aunque ha expuesto que en la misma se debe proteger la "libertad de los padres". Los socialistas proponen que en los trabajos participen todos los agentes implicados, que se debatan cuestiones legislativas, reducción de ratios, planes de lucha contra el absentismo, mejora de las condiciones del profesorado o el estudio de los costes de la enseñanza concertada, entre otras cuestiones. Consideran que si se llega a acuerdos sobre este ámbito "romperemos con las disputas vanas".

Desde Podemos, María Marín, ha denunciado que esta iniciativa es "la excusa perfecta para seguir bloqueando el desarrollo legislativo de la LOMLOE y mantener los privilegios de la educación privada subvencionada".

Durante la sesión también se ha aprobado una iniciativa del PP para pedir un plan de rescate nacional al pequeño comercio. En el debate parlamentario, los 'populares' han tenido que hacer frente a las advertencias de los grupos de la oposición de que el comercio es competencia regional. No obstante, estos han expuesto que en España las ayudas a los comerciantes han sido menores que las que ha habido en otros países europeos. "En esta situación, el Gobierno de España tiene que asumir con valor y con vergüenza competencias y no competencias y no dejar al comercio como lo que tenemos en las carreteras de Francia, tirado a cientos de españoles con las manos en un volante".

Durante el Pleno también ha salido adelante por unanimidad una iniciativa de VOX para elaborar un Plan Regional de Prevención del Suicidio y se ha aprobado la modificación de la ley de Aceleración Empresarial para la regeneración de empleo estable, de calidad, de 2018. Se ha aprobado para adaptarla a las exigencias de la sentencia del Tribunal Constitucional.

Por otro lado, se ha rechazado la creación de un fondo extraordinario de liquidez no reembolsable para los ayuntamientos ante la situación generada por la crisis sanitaria. La moción, propuesta por el PSOE, ha recibido los votos en contra de PP, Ciudadanos y VOX. La socialista Gloria Alarcón ha criticado que la Comunidad Autónoma haya recibido durante el año 800 millones de euros del Estado cuando los ayuntamientos han afrontado la situación solos. "Los ayuntamientos se han visto solos, han utilizado sus propios recursos para atender las necesidades de la vecindad prepandemia, durante la pandemia y pospandemia", ha añadido.