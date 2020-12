El Gobierno aprueba la prórroga de los presupuestos generales de La Rioja y critica "el escaso apoyo recibido"

El consejero de Hacienda, Celso González, ha sido el encargado de detallar el motivo de la prórroga que se debe realizar porque "aunque no es nuestro deseo, no los vamos a tener para el 1 de enero de 2021 como queríamos". Esto ha sido motivado, en palabras del consejero, "por el escaso apoyo que hemos recibido de los grupos políticos con incluso enmiendas a la totalidad que nos retrasan todavía más los nuevos presupuestos. Algo que no es bueno para La Rioja".

González ha explicado que la prórroga estará vigente hasta que se aprueban los nuevos presupuestos y, como ha lamentado, "no tenerlos aprobados desde el primer momento genera una serie de inconvenientes para La Rioja".

En primer lugar ha recordado que "el presupuesto vigente de 2020 cuando se aprobó no tenía nada que ver con la situación en la que ahora nos encontramos. También ha cambiado totalmente el sistema y las reglas fiscales por lo que no hemos podido presentarlos antes en el Parlamento porque previamente necesitábamos saber cuál era el techo de gasto".

Cuando conocimos "que desaparecía el techo de gasto", el seis de octubre, "nos pusimos a trabajar y presentamos unos presupuestos en el Parlamento con tiempo suficiente para ser aprobados".

Ante ello, ha criticado, "no entendemos cómo estos presupuestos que son expansivos, sociales y están basados en educación, salud, tejido productivo y servicios sociales, no han sido apoyados e incluso ciertos grupos parlamentarios nos presentan enmiendas a la totalidad que hacen que se tengan que retrasar todavía más".

"Este retraso no se entiende porque además también recoge y atiende los pactos del acuerdo de Gobierno entre IU y Podemos", ha afirmado.

Para Celso González "aprobar en plazo los nuevos presupuestos mejoraría las previsiones de crecimiento económico de nuestra comunidad y los objetivos de empleo. Además, generaría más confianza".

Además, ha recalcado, "Europa ya tiene presupuesto, España también y nosotros lamentamos la posición de los grupos parlamentarios porque sigue mandando la política pequeña y de corto alcance". "Insisto deberíamos tenerlos los presupuestos lo antes posible", ha finalizado.