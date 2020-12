Adriana, Manel y Pablo cuelgan sus delantales en 'MasterChef Junior'

Masterchef Junior ya tiene a su segunda tanda de expulsados. Adriana, Manel y Pablo han sido los elegidos para abandonar, entre lágrimas, el concurso. Y lo hicieron por una prueba de lo más dulce, en la que los pequeños tuvieron que preparar piruletas, gominolas y zumos.

Pese a que podrían parecer elaboraciones sencillas, al tratarse de algo que los pequeños no habían preparado nunca y que técnicamente era muy exigente, la mayoría de los niños terminó muy afectada al ver que no daba tiempo a que sus piruletas estuvieran en el estado adecuado.

Tres de las niñas se libraron de la prueba tras ser la mejor valoradas de la prueba en exteriores y tener más puntos que los demás: Celia, Inés y Aurora. Para la ocasión, los concursantes fueron visitados por la ganadora de MasterChef Junior 7, Lu, una compañía con la que la aspirante Luna se mostró encantada.

Sin embargo, la presencia de la catalana no fue suficiente para animar a Luna, que se vio desbordada ante el reto de preparar las piruletas y rompió a llorar por la frustración. Lo mismo ocurrió con Adriana, agobiada por la falta de tiempo. Por su parte, las gemelas Nina y Gina no consiguieron ponerse de acuerdo.

Tras probar las elaboraciones, los jueces puntuaron de manera numérica las propuestas de los pequeños de la siguiente manera: Luna 2 puntos, Henar 3 puntos, Nicolás 4 puntos, Asier 5 puntos y Javier 6 puntos, convirtiéndose en el mejor valorado de la prueba.

Después, se sumaron estos puntos a los que habían acumulado los concursantes con anterioridad, dejando fuera a Manel, Pablo y Adriana. Muy afectados y entre fuertes abrazos de sus compañeros, los niños tuvieron que colgar sus delantales y abandonar las cocinas... aunque no definitivamente, pues Pepe comentó que podría haber repesca. "Yo no me quería ir", dijo Adriana muy afectada. Por su parte, Manel comentó que llevaría el trofeo en su corazón siempre y Asier explicó que había sido "la mejor experiencia del mundo".