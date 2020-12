Henar se gana al público de 'MasterChef Junior': "Paso de ligar con chicos y chicas, no me merecen"

La nueva edición de MasterChef Junior ya está aquí. Este lunes, La 1 emitió su primera entrega, en la que se pudo poner cara a cada uno de los pequeños cocineros. Pese a que hubo muchos llantos, tensión y tres expulsados al final -a los que colmaron de regalos, eso sí-, el estreno estuvo también lleno de momentos graciosos.

Una de las niñas que más protagonismo tuvo desde el principio fue Henar. Y es que, con tan solo 10 años, durante el cocinado de la primera prueba de la gala dijo unas palabras que, pese a que probablemente ella las emitió de manera intuitiva y sin darle muchas vueltas, para otros muchos se trató de un hecho muy destacable: visibilizó la bisexualidad en el prime time.

Henar se encontraba cocinando cuando acudió a su mesa Pepe Rodríguez en compañía de Silvia Abril, que acudió como invitada. El chef le preguntó a la humorista si Andreu Buenafuente, su marido, es también su crush. Abril preguntó lo que significaba esa palabra cuando la niña se apresuró a explicárselo.

"¿No sabes lo que es crush? ¡Crush es el que te gusta!", le dijo. "¿Y por qué usáis esa palabra?", insistió Abril. "Porque ahora todos somos bilingües, aunque no sé desde cuándo existe la palabra", aclaró la niña. Entonces, habló de sus experiencias amorosas: "A mí ya me han roto el corazón mil veces. Yo a veces les he pedido salir a algunos y todos me han dicho que no".

"¿Sabes por qué ocurre eso? Porque ninguno de ellos está a la altura", comentó, indignada, Silvia Abril. "Ah, bueno, es que no me merecen. Ahora mismo me estoy centrando más en la cocina que en ligar con los chicos y con las chicas o con los novietes, yo ahora paso", fue el comentario clave.

Pero la niña tuvo más frases celebradas en las redes, como cuando aseguró que no había problema con la comida sobrante porque ella "se la comería", que Jordi Cruz es un "pibón" o que a ella "el pensamiento positivo no le funciona".

¿Me caen mal todos pero me voy a tragar la edición entera por Henar? #MCJuniorpic.twitter.com/31719cufYP — Gel 📚 (@legereetvivet) December 15, 2020

PRIMERO NOS CONCENTRAMOS Y LUEGO HABLAMOS DE LA PAREJITA - henar #MCJuniorpic.twitter.com/wmUJH7nweP — €🌨 (@eiderrrrr) December 15, 2020

Quiero que Henar gane esta edición



Toda España:



#MCJuniorpic.twitter.com/ZuHMZatyMU — Fernando Simoff (@FernandoSimoff) December 15, 2020

Samantha: No se puede tirar comida.

Henar: Yo me la como.



YA TENEMOS GANADORA MORAL DE LA EDICIÓN. #MCJuniorpic.twitter.com/KhpUOZsClF — Lidia Colinas (@LidiaColinas99) December 15, 2020