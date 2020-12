Fernando Roig després de declarar en la causa que investiga el patrimoni de Carlos Fabra: "Estic de puta mare"

Roig ha declarat aquest dimarts en el Jutjat d'Instrucció número 4 de Castelló en el marc de la causa on s'investiga si Carlos Fabra va ocultar patrimoni per a dificultar l'execució de la sentència en la qual va resultar condemnat per quatre delictes fiscals.

En eixir de la Ciutat de la Justícia, Roig ha indicat als mitjans de comunicació que havia contestat a tot allò que li ha preguntat el jutge i, en ser preguntat si està tranquil, ha indicat que està "de puta mare".

Fernando Roig es troba entre els 27 investigats en aquestes diligències, inclòs el propi Carlos Fabra i diversos dels seus familiars.

Segons van confirmar fonts del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), Roig va ser representant d'una mercantil que va absorbir a una altra que va concedir un crèdit personal a Carlos Fabra per valor d'1,4 milions d'euros amb garantia hipotecària sobre una vivenda del propi expresident de la Diputació el 2013.

El jutjat va obrir aquesta causa al juny del 2017, després de rebre una denúncia de Fiscalia per la possible comissió de delictes de frustració de l'execució, ús d'informació privilegiada, tràfic d'influències, blanqueig de capitals i suborn.

La investigació, que ha estat secreta fins a setembre d'enguany, tracta de determinar l'origen dels fluxos econòmics manejats directament o a través de tercers per l'expresident de la Diputació i si eixos ingressos van poder respondre tasques d'intermediació realitzades durant l'exercici de càrrec públic.

El jutjat també investiga si es va produir una ocultació patrimonial mitjançant un entramat d'empreses i persones per a dificultar el cobrament del deute contret amb Hisenda després de la condemna penal.