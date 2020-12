¿Por qué Chrissy Teigen le regala lo mismo todas las Navidades a John Legend?

No cabe ninguna duda de que no ha sido un año fácil para Chrissy Teigen y John Legend. No solo estamos hablando de la crisis por la pandemia del coronavirus, que también, claro, sino del bebé que perdieron a finales de septiembre y que hizo que todas las redes sociales se volcasen con ellos para paliar el inenarrable dolor que sintieron.

Poco a poco, se han ido recomponiendo del varapalo emocional que supuso aquel aborto involuntario y que les dejó "un dolor profundo" por el niño que se hubiese llamado Jack. De hecho recientemente a sus seguidores (entre los dos acumulan casi 50 millones de seguidores en Instagram) les encantó ver cómo pasaban Acción de Gracias.

Y algo parecido ocurrirá estos días porque aunque Teigen no puede resistirse a una buena broma y un buen regalo (aunque a veces ha tenido que criticar a sus amistades caraduras e influencers que le piden que les regale sus productos) hay algo que nunca cambia: su regalo a su marido por Navidad.

Porque esa espontaneidad y esa diversión de la que hace gala y por la cual se ha ganado el cariño del público no las demuestra en absoluto a la hora de elegir presente para el artista de éxitos como All of Me o Tonight (Best You Ever Had) y todos los años cae lo mismo.

Dos batas. Sí, cuando Legend se pone a desenvolver regalos ya sabe que serán dos batas, algo que viendo las stories de sus Instagram tiene sentido, puesto que a la familia les encanta estar cómodos cuando están en casa. Además, una cosa más debajo del árbol: una bolsa de viaje para sus largas giras.

"Chrissy siempre acierta. Por norma general me compra una bolsa de la que no me separo durante el resto del año. Básicamente, meto dentro todas mis pertenencias importantes: mi portátil, mi teléfono, los cargadores, el pasaporte... Toda mi vida está en esa bolsa y la llevo a todas partes, para que me recuerde tanto la generosidad de Chrissy como el buen gusto que tiene", ha declarado el artista en su propia serie de YouTube Legendary Christmas Tales.

Que nadie piense, por si acaso, que así se pierde la magia navideña ni nada parecido, dado que el hecho de que su esposa piense antes en la utilidad que en un posible regalo que acabe relegado al cajón es para él una idea perfecta. "Además, cuando los uso, me acuerdo de la persona que me los regaló", ha reconocido.