CIS.- Més País i Compromís pugen fins a un 2,4% i marquen la seua millor dada

Entre els partits d'àmbit territorial, Bildu puja mig punt després de recolzar els Pressupostos del Govern i figura en l'enquesta amb un 1,2%, i el PNB marca un 1,4%, una dècima per sota de la seua dada de novembre. A Catalunya, Esquerra perd tres dècimes i es queda en el 2,9% mentre que Junts i la CUP es mantenen (1,7 i 0,8%, respectivament).

En general, el CIS manté el PSOE com el partit amb més suport electoral, amb un percentatge del 29,5%, però experimenta una caiguda respecte a estudis anteriors igual que ocorre amb el seu soci de coalició, Unides Podem, fins al punt que per primera vegada són superats per la suma del PP, Vox i Ciutadans, els tres en alça.

L'enquesta, basada en 3.817 entrevistes telefòniques, es va realitzar en el primers nou dies de desembre, just quan el Congrés acabava d'aprovar els Pressupostos Generals del 2021 amb el suport de formacions independentistes d'ERC i Bildu i amb la protesta de les formacions de centre i dreta.