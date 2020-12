Ikea València tanca el 2020 amb més de 113 milions en vendes, només un 5% menys que l'any passat malgrat la pandèmia

Després de tancar el 14 de març amb l'inici de l'estat d'alarma, Ikea València va tornar a obrir el 13 d'abril, encara que solament per a la venda online, modalitat que li va portar a servir uns 1.200 comandes al dia. De fet, arran de la crisi sanitària, les vendes a través de la web han passat de ser el 5% del total a representar un 13%.

I és que la pandèmia ha portat a les persones a passar més temps a casa i a adonar-se de les "necessitats funcionals" de les seues llars, ha apuntat Spínola. Per açò, Ikea València ha aconseguit mantindre el seu nivell de vendes i des de juny, quan es va permetre tornar a eixir i va reobrir la botiga física, ha anat creixent en visites (+12%).

MÉS ASSEQUIBLE I ACCESSIBLE

En aquest nou escenari, la companyia s'ha vist abocada a "accelerar processos" de transformació que tenia pensats més a llarg termini però que ja ha començat a desenvolupar i que han arribat per a quedar-se.

L'estratègia de l'empresa es basa a intentar es "més assequible" per als valencians i valencianes. Per a açò, Ikea València ha apostat per abaixar els preus tant en els seus productes com en el servici de transport a domicili, que durant la pandèmia va veure que no era el més competitiu, ha explicat Spínola.

"Sabem que vé una crisi important i anem a seguir amb aquesta estratègia de ser més assequibles", ha subratllat Spínola, al mateix temps que ha recordat que, segons les enquestes, més del 50% dels valencians i valencianes no arriba a fi de mes i el 63% no pot dedicar més de 60/50 euros al mes en mobles i decoració.

A més, Ikea València Alfafar ha obert nous punts de recollida de productes per a evitar que els clients hagen de desplaçar-se fins a la tenda, de manera que ha passat de comptar amb dos punts de recollida a set, distribuïts per tota la Comunitat Valenciana.

També arran de la pandèmia, i atés que hi ha persones que prefereixen eixir el mínim de casa, la botiga ha engegat un equip de deu col·laboradors que atenen via telefònica. Els clients demanen cita a través de la web i aquest equip contacta amb ells per telèfon per a poder assistir-los en la venda de mobiliari.

Es tracta d'un servici que es va engegar amb motiu de la Covid-19, ja que moltes persones prefereixen eixir de casa el mínim, ha apuntat Spínola, però que Ikea València ha decidit mantindre i fins i tot augmentar.

Pel que fa al nou model de botigues de xicotet format que la multinacional sueca preveu anar implantant en les principals ciutats del món, Spínola ha explicat que, "a curt termini", València no està en els seus plans. Primer s'instal·larà en 30 grans ciutats com Nova York, Tòquio, París, Londres o a Espanya a Madrid i Barcelona. Una vegada s'avaluen els seus resultats, València tindria una d'aquestes botigues més xicotetes "més tard o més d'hora", ha conclòs Spínola.