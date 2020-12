Ester Expósito se sincera sobre su novio: "Es de lo mejor que he conocido"

La actriz Ester Expósito se ha convertido en una de las intérpretes españolas más prometedoras, hasta el punto de que ha llegado a desbancar a Georgina Rodríguez como la española con más seguidores en la red social Instagram. En una entrevista a Semana, la actriz ha hablado sobre su pareja, el actor mexicano Alejandro Speitzer, y también se ha referido al polémico encuentro con sus fans en México.

Sobre su pareja, Expósito ha asegurado que "es una de las personas más maravillosas que he conocido en todos los sentidos", ha dicho. Según la actriz, Speitzer "es muy trabajador, talentoso y luego como persona es de lo mejor que he conocido, pero eso me lo guardo para mí", ha añadido.

Respecto a la supuesta polémica en un parque de atracciones de México en el que evitó a un grupo de fans, Expósito ha asegurado que "no ha habido ninguna polémica".

Según ha contado, "fue un día muy bonito, porque pude tener contacto con fans y pude hacerme fotos con muchos de ellos". Sin embargo, "saliendo de una atracción, se aglomeraron más de veinte personas, incumpliendo las distancias de seguridad entre ellos, y si pasaba por allí también la iba a incumplir yo", ha aclarado.

Asimismo, la actriz ha contado que vivió el confinamiento "en Madrid, con mis padres", y se ha sincerado sobre la ansiedad que normalmente padece, y que la situación de la pandemia ha agravado.

"Sufrí mucha ansiedad. Yo de por sí soy una persona con mucha ansiedad, es algo con lo que tengo que vivir todos los días, pero con la pandemia se me disparó", ha admitido.

Pese a ello, también ha reconocido que fue un tiempo de "poder reflexionar, hacer retrospección". Según Expósito, durante estos meses lo pasó "más mal que bien", y aunque no ha descartado en un futuro acudir a un psicólogo, "es cierto que he tenido otros anclajes a los que aferrarme", ha dicho.