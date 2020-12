Profesor de Economía de la UCAV aconseja buscar asesoramiento profesional para no arruinarse con la Lotería de Navidad

Por un lado, el profesor Náñez expone que "la probabilidad de que nos toque el gordo en sí (el primer premio de 400.000 euros, impuestos excluidos) es ínfima", ya que "la probabilidad es de una entre 100.000, es decir, de un 0,001 por ciento".

"Ahora bien, esta probabilidad se incrementa si lo que pretendemos es recibir al menos un premio", ya que "la probabilidad se incrementa hasta un doce por ciento", si bien quien "tiene asegurado el premio es Hacienda".

Náñez subraya que, de los 400.000 euros del décimo premiado con el Gordo, realmente el agraciado percibe de forma neta 328.000 euros. De esos 400.000 euros, 40.000 se encuentran exentos de tributación por lo que Hacienda retendrá en origen sobre la diferencia (400.000 - 40.000 = 320.000) el 20 por ciento, o sea, 72.000 euros. De ahí que el sujeto perciba netos 328.000 euros (400.000 del premio menos los 72.000 de la retención).

Náñez recuerda que los premios de cuantía inferior a 40.000 euros están exentos de tributación, y los que superan dicha cantidad, deberán seguir el mismo esquema anterior.

El profesor recomienda asesoramiento profesional a la hora de invertir, ya que "de lo contrario pasará a engrosar el número de infelices del estudio de Brickman o de la estadística de ganadores que terminan arruinados".

"Si no resulta ganador, no se preocupe, como siempre me decía mi abuelo: No hay mejor lotería que el trabajo y la economía" y en este año más que nunca, la salud", ha concluido.