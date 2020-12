Cultura.- Una exposició en Bancaixa il·lumina el Dalí il·lustrador amb litografies "burlesques" i "fantàstiques"

20M EP

NOTICIA

Fundació Bancaixa ha presentat aquest divendres l'exposició 'Dalí. Litografías de los excesos pantagruélicos', que acosta la faceta "menys coneguda" de Salvador Dalí per mitjà de 25 litografies "burlesques" inspirades en l'obra literària 'Gargantúa y Pantagruel', escrita per François Rabelais, i en la qual l'artista català va tindre com a "font directa" les estampes realitzades per François Desprez per a l'edició publicada el 1565 per l'editor Richard Breton.