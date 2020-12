El tarot del 21 al 27 de diciembre: la oportunidad para empezar un nuevo ciclo y dejar atrás el pasado doloroso

El Papa, El Ermitaño, 5 de espadas, sota de bastos, caballo de oros: el comienzo de la Navidad viene este año acompañado de un gran alineamiento astral de los gigantes Júpiter y Saturno, una impresionante constelación que hace más de 2000 años fue la famosísima estrella de Belén y presidió el nacimiento de Cristo. En el tarot a ambos planetas se los simboliza por los arcanos de El Papa y El Ermitaño, precisamente los primeros que aparecen en este tiraje. Esto significa que con el nuevo año se va a iniciar un nuevo ciclo para todos nosotros en particular y toda la humanidad en general. Se trata de una maravillosa oportunidad para dejar atrás el pasado doloroso y abrir la puerta a un futuro mucho más feliz y venturoso pero con las lecciones aprendidas.

LUNES 21

El Ermitaño, La Rueda de la Fortuna, 7 de Copas: se iniciará una semana llena de alegría e ilusión ante la inminente expectativa de la Navidad y especialmente de la lotería que traerá muchas soluciones. En general se trata de un día favorable en el que para muchos será el momento de hacer realidad algún importante sueño o recoger el fruto de lo que se ha ido sembrando con gran trabajo y sacrificio, sobre todo en asuntos laborales y materiales. Pero también tendremos altibajos emocionales.

MARTES 22

As de Oros, El Colgado, 3 de espadas: la Navidad se iniciará, como todos los años, con el célebre sorteo de lotería y la gran ilusión que le acompaña, simbolizados ambos por el As de Oros. Pero las otras cartas también mostrarían la desilusión y jarro de agua fría de los que no hayan sido premiados. Aparte de eso será un día algo más estresante o crispado que el anterior a veces por asuntos relacionados con el trabajo y otras veces por cortapisas de poca importancia. Grandes contrastes emocionales.

MIÉRCOLES 23

5 de espadas, As de Oros, caballo de bastos: en lo esencial será un día de gran paralelismo con el anterior. De nuevo el As de Oros alude a los afortunados de la lotería y la gran ilusión generada con todo ello unida igualmente a la llegada de la Navidad. Pero también será un día de tensiones, preocupaciones y en algunos casos tristeza o melancolía. Por otro lado será favorable para relaciones, comunicaciones y viajes tanto si todo ello se enfoca hacia el ocio como si está motivado por el trabajo.

JUEVES 24

3 de copas, 2 de copas, 7 de espadas: claro predominio del corazón, emociones y sentimientos, de la vida íntima, la pareja y el entorno familiar frente a cualquier otro tipo de cuestiones, como es totalmente lógico en un día de nochebuena. Aunque también el 7 de espadas advierte que no será oro todo lo que reluce porque para muchos quizás sea un día de tristeza o dolorosa nostalgia. A pesar de todo la alegría y el amor predominarán claramente con la esperanza puesta en el año venidero.

VIERNES 25

Sota de copas, 5 de oros, 4 de copas: estaremos ante un día dominado casi en su totalidad por los sentimientos y emociones, la vida familiar y el mundo afectivo aunque al mismo tiempo también será un día de altibajos emocionales, de gran alegría y esperanza para algunos pero tristeza o melancolía para otros. Desencuentros o turbulencias en las relaciones familiares o de pareja aunque casi siempre transitorios o motivados por incidentes de poca importancia, tan solo nubarrones pasajeros.

SÁBADO 26

Reina de espadas, La Emperatriz, Los Enamorados: este será un día claramente bajo el dominio de Venus, más feliz, dichoso o placentero que los anteriores o simplemente nos sentiremos mucho mejor anímicamente, ya sea con razón o incluso sin ella. Favorable o bien dispuesto para los asuntos del corazón: amor, amistad o familia y también para iniciar o potenciar algún romance. Para muchos tal vez el día no se inicie bien pero luego irá mejorando y traerá vivencias mucho más placenteras.

DOMINGO 27

5 de espadas, As de Copas, sota de copas: la semana terminará con un día parecido al anterior que traerá vivencias o sucesos felices y placenteros en la vida íntima, las relaciones familiares o de pareja. También al igual que el día anterior quizás no se comience de modo muy agradable aunque esta situación cambiará pronto y llegarán cosas bastante más alegres e ilusionantes. Recibiremos noticias o incluso la visita de algún ser muy querido y que estaba muy lejos en el tiempo o el lugar.

ARCANOS MAYORES DEL TAROT: Nº 8, LA JUSTICIA

Este arcano está claramente asociado con el signo de Libra y el significado que encierra se relaciona con la justicia y los juicios, asuntos administrativos y burocráticos, contratos, documentos y leyes. Representa a las instituciones y el orden. Pero también es el destino o karma, la recompensa o castigo merecidos. Armonía y equilibrio, la lógica y lo racional, el dominio de la cabeza sobre el corazón y las pasiones. No es una carta buena ni mala, sino sobre todo justa.