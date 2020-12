Cvirus.- La Comunitat Valenciana encadena quatre dies amb més de 2.000 casos diaris i suma 16 morts

Així, el total de casos confirmats per prova PCR o a través de test d'antígens situen la xifra total de positius en 124.067 persones. Per províncies, 211 estan a Castelló (13.591 en total); 611 a Alacant (41.673 en total), i 1.287 en la província de València (68.801 en total). A més, continua havent-hi dos casos sense assignar.

Així mateix, s'han notificat 16 noves defuncions per coronavirus. Es tracta de la menor xifra de tota la setmana ja que fins a hui l'actualització no havia baixat de la trentena de decessos. D'aquesta manera, el total de defuncions és de 2.700 persones: 354 en la província de Castelló, 961 en la d'Alacant i 1.385 en la de València.

Per la seua banda, el ritme de les hospitalitzacions segueix la tendència a la baixa. En aquests moment els hospitals valencians tenen, actualment, 1.158 persones ingressades davant de les 1.161 d'ahir i la UCI 214 llits ocupats davant de les 222 de dimecres. Per províncies, 119 estan ingressats a Castelló, amb 17 pacients en UCI; 302 a Alacant, 71 d'ells en la UCI; i 737 a València, 126 d'ells en UCI.

A més, des de l'última actualització, s'han registrat 1.379 altes a pacients amb coronavirus. D'aquesta forma, ja són 119.428 persones a la Comunitat Valenciana les que han superat la malaltia des que va començar la pandèmia. Per províncies: 13.355 a Castelló, 40.493 a Alacant i 65.521 a València. A més, hi ha 59 altes sense assignació. D'aquesta forma, en aquests moments hi ha 13.591 casos actius, la qual cosa suposa un 10,01% del total de positius.

La Conselleria de Sanitat ha destacat que un total de 1.000.099 persones s'han sotmès a una prova PCR per a la detecció del coronavirus a la Comunitat Valenciana des de l'inici de la pandèmia. De totes elles, el 89% ha donat un resultat negatiu. El nombre total de proves dutes a terme per a la detecció del coronavirus ascendeix a 1.908.099, de les quals 1.741.325 han sigut a través de PCR i 166.774 mitjançant test ràpid.

SITUACIÓ DE RESIDÈNCIES

A dia de hui, hi ha algun cas positiu en 90 residències de majors (7 en la província de Castelló, 25 en la província d'Alacant i 58 en la província de València), 18 centres de diversitat funcional (4 en la província de Castelló, 4 en la província d'Alacant i 10 en la província de València) i 4 centres de menors en la província de València.

Així mateix, s'han notificat 138 residents nous positius, 54 treballadors nous positius i set residents han mort. En l'actualitat, es troben sota vigilància activa de control sanitari 24 residències a la Comunitat Valenciana: 10 en la província d'Alacant i 14 en la província de València.