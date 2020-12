Billie Eilish revela con quién necesita dormir ciertas noches

Un lugar seguro, donde sentirse a salvo de la oscuridad y de ciertos peligros que esta conlleva. Eso ha revelado Billie Eilish, que ha hablado abiertamente de con quien necesita dormir más de una noche y, aunque suene extraño, siempre son tres en esa cama.

A la manera de otros artistas como Taylor Swift, Ariana Grande, Justin Bieber o Shawn Mendes, la cantante que este viernes cumplirá 19 años (nació el 18 de diciembre de 2001) ha colaborado con una plataforma para publicar un documental sobre su vida.

En su caso se ha aliado con Apple TV+ y la producción se titula Billie Eilish: The World's A Little Blurry ("Billie Eilish: El mundo está un poco borroso", en su traducción literal) y en ella la californiana ha querido ahondar en cómo ha sido para ella pasar de la infancia a una adolescencia marcada por la fama tempranera.

El largometraje se estrenará el año próximo en la plataforma así como en algunos cines y los fans (solo en Instagram cuenta con más de 72 millones de seguidores) están deseosos de saber nuevos detalles de su vida. Como el que ha dejado entrever el adelanto que se ha publicado.

Para entender lo que ha desvelado antes hay que saber que Eilish ya ha explicado en más de una ocasión que sufre varios problemas de insomnio y de terrores nocturnos, amén de pesadillas. En el último año ha vivido hasta tres episodios de parálisis del sueño.

En el tráiler se puede ver a la autora de éxitos como everything i wanted, bad guy, when the party's over o No Time To Die tumbada y mirando su smartphone explicando que suele dormir en la cama de sus padres cuando no puede conciliar el sueño.

"Duermo aquí porque me dan miedo los monstruos que hay en mi habitación", afirma Eilish, quien en una ocasión llegó, por sus problemas nocturnos, a quedarse dormida de pie en un avión debido a su cansancio. En más de una ocasión ha dado a entender que envidia a quienes se meten entre las sábanas y son capaces de dejar la mente en blanco.

En el documental, donde también sus padres aparecen, se puede ver cómo consiguió aprobar el carnet de conducir o la manera en la que cuida de sus fans, aunque estos en ocasiones se hayan pasado y hayan a acercarse a la casa en la que la artista vive con sus padres, obligando a Google a pixelar su casa en su servicio de Google Maps y Street View.