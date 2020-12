Las orgías que la Covid impidió: la broma de la presentación de 'FoQ: El reencuentro'

La serie Física o Química (Antena 3) fue una de esas ficciones que marcan un antes y un después, que calan en la sociedad y que abren debates que a su vez abren la mente y los tabús.

Casi diez años después de su último capítulo Física o Química regresa con dos capítulos especiales de 50 minutos este domingo 27 y bajo el título FoQ: El reencuentro, un contenido que se emitirá en Atresplayer Premium, la plataforma de contenidos de Atresmedia.

La práctica totalidad de los personajes principales de la serie original se reúnen para estos capítulos y también lo hicieron los intérpretes que les dan vida para la rueda de prensa de presentación de esta nueva miniserie.

Y a pesar de que algunos de ellos no se han "llamado en 10 años", como explicaba Maxi Iglesias, todos mostraron una gran complicidad y cariño pues son "una familia de verdad", como alegaba Blanca Romero.

Hace algunos años Úrsula Corberó confesaba en una entrevista que durante el rodaje de aquella serie, en la que todos eran muy jóvenes, solían quedar en una casa rural, donde organizaban fiestas y "follaban todos con todos".

Así que durante la presentación se han recordado aquellas palabras y se les ha preguntado si han retomado aquellas viejas costumbres, algo sobre lo que no han tenido problemas en bromear.

"Bueno, íbamos todos con mascarilla y no nos lo han permitido muy a nuestro pesar", decía divertido Javier Calvo, pero advertía: "En cuanto nos dejen ir de casa rural".

"Pero en cuanto nos dejen estar catorce juntos... nunca se sabe, esto es Física o Química", añadía Andrea Duro, que sin embargo dejaba claro que "con la Covid es imposible".

Hay más motivos para que no se hayan liberado tanto como antaño. "No ha habido mucho salseo, la verdad, porque estamos ya todos casados", argumentaba Angy Fernández y lo remataba Adam Jezierski: "Las orgías no son covid friendly".