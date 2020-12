Malú y las redes estaban en lo cierto: Pastora Soler aparece entre el plumaje de Pavo Real en 'Mask Singer'

Ya se conocen los personajes finalistas de Mask Singer: Caniche, Cuervo, Catrina y Camaleón. ¡Y no solo eso! Por la pistafoto del formato, muchos usuarios de las redes sociales averiguaron, en cuestión de segundos, quiénes se encuentran detrás de todos ellos, por lo que la iniciativa fue muy criticada en Twitter.

Sin embargo, dos de los concursantes se quedaron a las puertas de la final: Pavo real, que resultó ser Pastora Soler, y Girasol, que se destapó como Albano Carrisi. Los eliminados han sido dos de las voces más impresionantes del formato y, quizá por eso, de las más difíciles de disimular. De esta manera, ambos estaban en las quinielas de la mayoría de la audiencia.

Pero, por otro lado, entre los investigadores del programa no había ese consenso, y solo Malú adivinó que se trataba de Pastora Soler. En este caso, la pistafoto en la que aparecía Pavo Real junto a Rosalía confirmó el hecho. Mientras tanto, Javier Calvo apostó por Gisela; Javier Ambrossi se decantó por Gemma Mengual y José Mota por Ruth Lorenzo, una de las identidades más mencionadas en las redes también.

La cantante se atrevió con Dua Lipa para el duelo pese a que, tal y como reconoció después, estaba lejos de ser su fuerte. Y esa no fue su única dificultad: la concursante no dudó en protestar porque tanto Malú como Eva González y Vanesa Martín eran íntimas amigas suyas, por lo que era especialmente difícil pasar de inadvertidas..

"Lo siento, no soy Gemma Mengual, pero me habría encantado", comentó Pastora. Esta reveló haber disfrutado especialmente de sus dos primeras actuaciones en el programa. "Me he atrevido a cantar en inglés, que nunca lo había hecho. Han sido momentazos debajo de la máscara pasándomelo pipa".

Por último, Soler cantó I Will Always Love You, de Whitney Houston, desplegand . Además, Soler aclaró una de las últimas pistas que quedaban sin encajar del todo, que apuntaba a sus hijas, las cuales habían llegado gracias al baile, es decir, gracias a su marido, coreógrafo.