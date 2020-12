El arrepentimiento paranormal de Miguel Herrán a causa de la anécdota sobre su pueblo que contó en 'El Hormiguero'

A dos días del estreno de su nueva película, el famoso actor que da vida a Río en la serie española La casa de papel, vuelve a ser el centro de muchas miradas después de sus últimas declaraciones por Instagram a través de sus historias.

Después de su visita al programa de El hormiguero hace unos días, Miguel Herrán ha reflejado su malestar con la audiencia, explicando que se siente arrepentido por haber contado en el programa una historia que ya ha perdido toda su magia.

Hace una semana, Miguel Herrán acudía al programa de Pablo Motos, donde compartió un suceso paranormal que vivió durante la cuarentena. Contaba que en su pueblo hay una casa donde se dice que murió la hija de un matrimonio ahogada y la madre, poco tiempo después, falleció de cáncer.

Mucha gente me esta preguntando por la casa (...) ya ha entrado gente y han roto la puerta, el armario (...) Me siento muy culpable

Tras estas desgracias, la casa no volvió a estar habitada pero el actor a veces acudía, recalcando que "nunca había pasado nada raro hasta la cuarentena", tiempo en el que visitó dos veces la casa y en ambas ocurrieron cosas inexplicables, sobre todo la última, donde explicaba que un amigo suyo con experiencias cercanas a la muerte sufrió una especie de ataque al entrar en la casa.

Al salir, su amigo le confesó a Herrán su experiencia: "Era la primera vez en mi vida que no he tenido sensación de no estar solo (...) Había una voz que me decía que si me quedaba ahí, yo iba a estar bien, iba a estar a gusto y no me iba a pasar nada".

Después de contar esta historia el público quedó atónito, pero el verdadero terror para Herrán llegó unos días después de su visita al programa. En un texto contundente, en blanco y negro, afirmaba: "Dudo mucho que vuelva a compartir los sitios y las historias que conozco".

De esta manera, el actor reflejaba su enfado al enterarse de que su vivencia paranormal ha ido más lejos de lo esperado. "Mucha gente me esta preguntando por la casa (...) ya ha entrado gente y han roto la puerta, el armario (...) Me siento muy culpable".

Pantallazo de una historia en el perfil de Instagram del actor Miguel Herrán Instagram

En el verano del año pasado Herrán ya se llevó una gran decepción con el uso que se le daba a Instagram y hablaba de la plataforma como una "máquina de mentir" y estas declaraciones no dejan ninguna duda de que el actor ha vuelto a descubrir la cara menos amable de tener una gran proyección social y las consecuencias que puede acarrear.