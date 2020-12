Pablo Casado pide a Pedro Sánchez que "sienta con lágrimas, como Merkel" el daño del coronavirus en España

Pablo Casado no se cree a Pedro Sánchez. Eso es lo que ha dejado de nuevo claro el líder del PP tras la comparecencia del presidente del Gobierno para hacer balance del estado de alarma y de los dos últimos Consejos Europeos. Empezó, de hecho, reivindicando el cristianismo. "Podemos felicitar estas fiestas sin ningún problema", arrancó Pablo Casado, que afeó la poca presencia de Sánchez ante la Cámara. "Tiene la obligación", avisó el líder de la oposición.

"Nada ha cambiado en estos seis meses, seguimos con una crisis muy grave", y "usted viene aquí con un Gobierno con todo lo contrario que dijo en campaña electoral y todo lo contrario a los intereses de España". En esa teoría, Casado recordó que el Gobierno "no hace más que torpedear" a los partidos de la oposición. "Han muerto 70.000 españoles por culpa de una pandemia, una cifra que ni siquiera se han dignado a reconocer". En el balance de Casado, reiteró el ocultismo del Ejecutivo sobre los expertos. "Las mismas mentiras, no se cansa usted de mentir".

Pablo Casado, de hecho, llegó a equiparar a España con Hungría y Polonia. "Aglutina todo el poder en algunas cuestiones y en otras se parapeta en las comunidades autónomas, y las deja solas". El presidente del PP acusó a Pedro Sánchez de "deslealtad" y le pidió que tomase ejemplo de Merkel. "Gracias y perdón porque preside un Gobierno que es incompetente". Le pidió, en este sentido, "un poco de humildad". Frente a eso, Casado recordó que los populares han planteado un "plan b" que el Ejecutivo central "ha tumbado".

"Se comprometieron a traer una legislación accesoria". Casado, con un tono vehemente, teme que el Gobierno haga con las vacunas "lo que hizo con el resto de asuntos". El mensaje fue claro: "Vamos a intentar hacer las cosas bien por una vez, señor Sánchez". En un punto de su intervención, Casado se enzarzó con Adriana Lastra, que desde su escaño discutió con el líder de la oposición a cuenta del decreto de nueva normalidad.

Entre los aplausos de los populares, su presidente apuntó que para el Gobierno su partido es "un cero a la izquierda". Y sostuvo que lo que intentan es "ahogar" al resto de actores, porque "no habla con ellos". Ante eso, aseguró, "los únicos que van a ser más fuertes de la crisis van a ser Rufián, Otegi e Iglesias". De hecho, ante la situación económica, los PGE "ahondan en la depresión y en la deuda pública". Mientras, la vicepresidenta Nadia Calviño negaba con la cabeza.

Pablo Casado se apoyó en las cifras de diferentes organismos y habló de "despilfarro". Enumeró críticas a las cuentas públicas, que representan "las mismas recetas socialistas de siempre". Para él, esos cálculos de Moncloa "ahondan en la desigualdad", porque son "los Presupuestos más caros de la historia". Entró en escena entonces la gestión de los fondos europeos, para los que Casado quiere una "autoridad independiente que los gestione" en lugar de apostar por el "clientelismo", algo que teme que acabará haciendo el Gobierno de coalición.

También habló Casado de lo que considera una "crisis institucional" porque Sánchez "aglutina todos los poderes" y preside "un país de esclavos". Y pidió que "rechace los ataques" de Unidas Podemos al rey Felipe VI. El presidente del PP volvió a mirar a la política internacional, y puso como ejemplo el reconocimiento de EE UU sobre la soberanía marroquí en el Sáhara Occidental. En este sentido, comentó también la "pérdida de relevancia" de España en el mundo. "Y sin embargo usted no toma la mano del PP".

En ese sentido, salió a colación el CGPJ. "Es usted el que bloquea", porque "no se pueden acordar instituciones con quienes atacan al rey y dicen que ERC y Bildu forman parte de la dirección del Estado". Y acabó parafraseando a Séneca: "No hay viento favorable para el que no sabe a dónde va. Usted es presidente, pero no tiene Gobierno".

Sánchez avisa sobre las restricciones

La réplica de Casado llegó tras el turno de un Sánchez que avisó que el Gobierno "está dispuesto" a endurecer las restricciones para Navidad si así se acuerda con las comunidades autónomas. "El mejor regalo que podemos hacer a nuestros familiares es ofrecerles seguridad. Cuidarnos es regalar seguridad, es la forma más eficaz de decirnos que queremos seguir unidos", sostuvo, al tiempo que añadía que está "orgulloso" de liderar España. "Solo de nosotros depende no abrir la tercera ola de contagios", avisó el líder del Ejecutivo. Y lanzó un mensaje de optimismo: "Vamos a salir adelante".