Bronca entre Paz Padilla y Anabel Pantoja por el último vídeo de la joven bebiendo alcohol: "Vas muy cargada"

Tras las críticas recibidas en las redes sociales por su último vídeo en el que se la ve bebiendo alcohol, llegó el turno de darle voz a los colaboradores de Sálvame, que tampoco estaban muy de acuerdo con las imágenes que habían visto en la que la protagonista era una de sus compañeras, Anabel Pantoja.

La joven ya se defendió en su momento, recordando a los haters de internet que estaba en su casa y que no veía nada malo.

"Me he quedado sorprendida porque gente me tacha como de que tengo un problema con el alcohol, como que me viene de casta, que canto fatal, que qué me creo. Me creo que estoy en mi casa, que estoy cantando una sevillana que me chifla y que he bebido un par de copas. ¿Aparte de eso hay algún problema más?", estalló Anabel en sus stories.

Este martes, en el programa en el que colabora, dirigido esta vez por Paz Padilla, emitieron las imágenes y hablaron de ellas. Entonces, la joven matizó: "Me puse a tomar una copita con mis amigas y después me puse a cantar unas sevillanas".

Es ahí cuando Padilla quiso dar su opinión, bastante contundente contra Pantoja. "Hay algo de lo que tú no eres consciente, Anabel. Como diría Chiquito de la Calzada: es que vas muy cargada. ¿No te das cuenta de que vas muy 'cargá'? Eres tú la que sube los vídeos y tienes una responsabilidad. Veo muy fuerte que justifiques una actitud y un estado como de lo más normal. Lo veo fuerte porque eres una persona pública", le comentó.

Unas acusaciones con las que Anabel no estaba nada de acuerdo y quiso rebatir, comparando estas imágenes con las de hace unos meses en las que sí admitió sentirse avergonzada. "En el otro vídeo tuve que agachar la cabeza porque le falté el respeto a una persona. Pedí perdón porque no tuve un comportamiento ejemplar, porque no eran formas, porque no estaba en mis cabales no solo por el agua sino por la otra cosa que ya no tomo. En ese sentido no tengo que dar más explicaciones", se defendió.

Pero Paz volvió a insistir, y esta vez con la misma dureza. "Nos lo tomamos a broma, pero me gustaría decir que hay ciertas imágenes que no se deben mostrar. En las redes hay gente con 13, 14, 15 años y tenemos que protegerlos. Y no se puede hacer apología de muchas cosas. Para pasártelo bien no hace falta consumir alcohol".