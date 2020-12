Samira, en 'La casa fuerte': "Me he alejado de mis hermanos por aferrarme al macho de turno"

"Sigo viendo a una niña caprichosa, a veces egocéntrica, que ya es una mujer de 30 años. A veces déspota, a veces soez... pero a la que el alma y el amor le ha vencido en varias ocasiones". Así se definió Samira Jalil en El espejo del alma de la primera gala semanal de La casa fuerte, presentada por Sandra Barneda. Después, pidió que Tom, Sandra, Asraf e Isa se ausentaran durante la prueba.

En cuanto apareció la primera palabra, Soledad, la joven empezó a llorar: "He sido y soy una mujer con miedo a la soledad y al fracaso que ha buscado el amor y el hogar que a veces le han faltado. Por mi personalidad me he sentido sola, pero por la herencia de mi madre, que son mis hermanos, no he estado nunca sola".

De nuevo, la extronista habló de su madre con la palabra muerte. "Con esta palabra me dan hasta ataques de ansiedad. Desde que murió mi madre tengo muchísimo miedo a perder a mis hermanos y al resto de mis seres queridos. La vida a veces es muy injusta y se lleva a personas que no se tenían que haber ido", confesó muy afectada.

En ese momento y desde plató, su hermano Joel intervino para transmitirle ánimos: "Eres nuestra ganadora, lo más importante que tenemos en la familia. A pesar de haber tenido muchas cosas en contra has llegado lejos no, lo siguiente. La gente está pudiendo conocerte y ahora solo importas tú. Te amamos con locura. Estáis haciendo Pavón y tú un concurso sensacional".

Justo después de recibir el apoyo de su hermano, apareció la palabra familia. "Mis hermanos son lo más importante. Les he dejado de lado muchas veces por aferrarme al macho de turno que ha pasado. Me siento muy mal con eso, he perdido momentos espectaculares con ellos. Ahora es el momento de enmendar todo eso, y el día de mañana podré cerrar mi capítulo creando la familia que tanto añoro y dándole todo el amor que llevo dentro", reflexionó.

Samira, sobre su familia: "He cometido el error de dejarlos de lado por estar con el primer macho de turno que me daba un poco de cariño" https://t.co/iLEIKdLxkt#LaCasaFuerte18pic.twitter.com/Q1tqKo5wKD — La Casa Fuerte (@lacasafuerte_tv) December 16, 2020

Por último, la joven tuvo que hablar de una Chabola. "Quiero ganar el concurso para construirle una casa a mi hermana en Argentina, que vive con mis cinco sobrinos en unas condiciones en las que no debería vivir. Quiero comprar un terrenito para ella, no se merece vivir así. Quiero que puedan dormir calentito y que no duerman más con ratas. Quiero ganar todos los concursos por ello, sin miedo a nada y sin importar lo que me digan", reveló.