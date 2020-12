De Santiago-Juárez critica el "papelón" de Cs al apoyar el Presupuesto y defiende que el PP no rompió el Grupo COVID

Así lo ha aseverado De Santiago-Juárez este lunes en declaraciones a los medios de comunicación, recogidas por Europa Press, minutos después de que los grupos de PSOE, Valladolid Toma la Palabra y Ciudadanos presentaran el acuerdo alcanzado para el Presupuesto municipal de 2021.

El edil del PP ha considerado que la formación 'naranja' ha hecho un "papelón" en un acuerdo en el que ve "todo bla bla bla y mucha mentira", pues ha defendido que muchos de los acuerdos que se han destacado en la rueda de prensa ya estaban comprometidos este año o coinciden con propuestas que ha realizado el Grupo Popular y que el equipo de Gobierno hasta ahora había rechazado.

"Visto que no hay números, no me extrañaría que mañana le demandasen al señor Fernández Antolín -portavoz municipal de Ciudadanos- en una directiva desde Madrid que diga lo contrario", ha aseverado De Santiago-Juárez quien ha ironizado con que quizás haya una "letra pequeña" en el acuerdo que sea que el portavoz se vaya el próximo verano "de vacaciones en yate", en referencia a la polémica sobre el viaje del alcalde en una embarcación en Ibiza y Formentera junto a un grupo en el que estaba un empresario con el que el Ayuntamiento había firmado un contrato de suministro de material sanitario en mayo.

En cualquier caso, el concejal ha subrayado que el acuerdo presupuestario es un asunto "muy serio" que marca el futuro de la ciudad y ha advertido de que ya hay "muchos sufrimiento" en sectores de la economía vallisoletana como consecuencia del Coronavirus y con este planteamiento puede haber "muchísimo más".

Asimismo, De Santiago-Juárez ha reprochado que Ciudadanos "no sale de la frase de que es de centro", pero ha apostillado que el partido "no es el centro" sino que "está en el medio y a veces de perfil y molestando".

El concejal ha incidido en las críticas a la falta "de números" en la información que él ha conocido de este acuerdo, sobre el cual ha asegurado que el PP "no tenía conocimiento" hasta esta misma mañana cuando se ha convocado la rueda de prensa.

Y sobre lo que sí que ha conocido ha apuntado que el proyecto para dinamizar el Polígono de Argales fue una propuesta al Pleno del Grupo Popular, mientras que ha censurado que se acceda a acordar que se cubran todas las solicitudes de ayudas presentadas al programa Reactiva ya que "faltaría más" que el equipo de Gobierno no lo cumpliera, como reclama desde hace varias semanas el PP.

Por otro lado, De Santiago-Juárez ha mantenido que no es cierto que el PP rompiera el Grupo de Trabajo que se constituyó para la recuperación de la crisis y ha acusado de ello al equipo de Gobierno por haber aprobado "por la espalda" las medidas de movilidad, algo que afirma que se debería haber tratado en dicha mesa de la que formaban parte los dos grupos del Gobierno municipal además de PP y Ciudadanos.

Más allá, el concejal y exconsejero de la Junta ha recordado que los 'populares' reclamaron en los dos últimos plenos municipales que se volviera a reunir el Grupo de Trabajo "al menos para evaluar" los acuerdos.

De hecho, ha incidido en que los 'populares' mantuvieron ya en el mes de julio un encuentro para comenzar a negociar sobre el Presupuesto de 2021 en el que entonces se dejó "al margen" a Ciudadanos, pero finalmente debido a ese mal gesto del equipo de Gobierno se suspendieron las conversaciones.