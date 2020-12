Sia apoya a FKA twigs y pide a las mujeres que se alejen de Shia LaBeouf: "Está muy enfermo"

La cantante Sia ha pedido a las mujeres que se mantengan "alejadas" del actor Shia LaBeouf después de que la intérprete FKA twigs le denunciara por malos tratos, tal y como publicó el pasado viernes The New York Times.

LaBeouf abusó de FKA twigs "física, emocional y mentalmente en repetidas veces" durante la relación que mantuvieron entre 2018 y 2019, según recoge la demanda. Por ello, otras mujeres como Karolyn Pho, exnovia del intérprete, a la que ahora se ha sumado la cantante australiana, han salido en defensa de twigs.

La autora de Chandelier ha escrito en Twitter que LaBeouf "está muy enfermo": "Siento compasión por él y sus víctimas". De esta manera, ha lanzado un aviso: "Solo debes saber, si te amas a ti misma, mantente a salvo, mantente alejada".

La también compositora y productora se ha dirigido públicamente a FKA twigs para mandarle su apoyo: "Te amo FKA twigs. Esto es muy valiente y estoy muy orgullosa de ti".

Por otra parte, Sia ha contado que mantuvo una relación con el actor de Transformers cuando este estaba saliendo con Mia Goth: "Yo también he sido herida emocionalmente por Shia, un mentiroso patológico, que me engañó en una relación adúltera diciendo que estaba soltero".

La artista trabajó en 2015 con LaBeouf, quien protagoniza el videoclip de su canción Elastic Heart acompañado de Maddie Ziegler, la joven bailarina que aparece en varios de los trabajos de Sia. En aquel momento, el intérprete estaba a punto de casarse con Mia Goth, con quien contrajo matrimonio en Las Vegas y de la que se separó en 2018 tras coincidir con FKA twigs en Honey Boy.

El historial de LaBeouf cuenta con varios arrestos y comportamientos caóticos en el plano personal y laboral. Es por ello que, tras hacerse pública la denuncia de FKA twigs, el actor emitió un comunicado a través de The New York Times. "No estoy en posición de decirle a nadie cómo tuvo que hacerle sentir mi comportamiento", avanzó.

"No tengo excusas para mi alcoholismo o mis agresiones, solo puedo racionalizarlo. He abusado de mí mismo y de todo el mundo durante años. Tengo un historial de hacer daño a la gente que quiero. Me avergüenzo de ello y lo siento mucho por aquellos a quien he hecho daño. No puedo decir más", zanjó.