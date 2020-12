Laura Escanes muestra una foto suya de bebé y sus seguidores la confunden con su hija Roma

La modelo Laura Escanes ha sorprendido a sus seguidores compartiendo una serie de imágenes suyas cuando era un bebé. Las fotografías, publicadas en Instagram, han confundido a sus seguidores, que en un primer momento han pensado que se trataba en realidad de su hija Roma.

"Mi madre me envía estas fotos de cuando tenía 1 añito", ha comentado la influencer en la red social junto a varias imágenes. En ellas puede verse a una pequeñísima Laura Escanes posando alegre con un conjunto a juego con una gorra blanca, sentada en una trona junto a una tarta, o bien con una típica palma de Domingo de Ramos.

Los seguidores de Escanes han llegado a confundirla con su hija Roma, a quien su madre muestra en algunas de las imágenes que publica, pero nunca se le ha visto la cara.

"Pensaba que era Roma", aseguraba una de las usuarias en los comentarios, mientras que otra ha apuntado: "Y yo pensando que era Roma hasta que he leído el pie de foto". "No sé por qué me da que nos estás enseñando a Roma", le ha escrito, por otro lado, otra seguidora. Algunos usuarios han resaltado además el parecido entre madre e hija: "No sé por qué, pero tengo la sensación de que Roma se parece mucho a ti cuando eras como ella", le ha escrito una usuaria.

Tanto Laura Escanes como su marido, Risto Mejide, han preferido desde un primer momento no mostrar el rostro de su hija en las redes sociales. Según han comentado en más de una ocasión, "no vamos a enseñar su cara ni su intimidad. Si ella algún día decide, cuando sea mayor de 18 años, ser un personaje público, nos parecerá bien, pero hasta entonces queremos que no la reconozcan por la calle y lleve una vida normal y vaya tranquila al cole. Queremos que ella tenga el poder de decidir", indicó Laura Escanes.

Respecto a cómo lleva la maternidad, es bastante habitual que la modelo comparta sus impresiones en Instagram, bien a través de sus Stories o en post. En este sentido, recientemente manifestó, en respuestas a sus seguidores, cuál había sido la decisión de la que se había arrepentido respecto a Roma.

Según ha contado la catalana, lo único que lamenta es no haber sabido escoger un chupete adecuado para su hija. De hecho, admite que, si pudiera volver atrás, habría escogido otra marca distinta y se hubiese dejado aconsejar por la odontopediatra.