Trabajadores de la hostelería reclaman un "plan de rescate digno" y que "no excluya a nadie" para el sector

La movilización, que ha tenido lugar a las 17.30 horas en el Paseo Sarasate de Pamplona, junto al Monumento a los Fueros, ha sido convocada por la plataforma SOS Hostelería, formada por trabajadores del sector, autónomos y por cuenta ajena, que no están asociados en alguna de las asociaciones profesionales de la Comunidad foral. La plataforma, que lleva dos meses en funcionamiento y acumula más de 500 establecimientos adheridos a su manifiesto, surge al entender que la representación de las asociaciones "apenas llega al 30% de los locales" de Navarra.

En declaraciones a los medios de comunicación, David Castillo, en representación de SOS Hostelería, ha destacado que "llevamos prácticamente cuatro meses cerrados del todo y otros cuatro meses de restricciones" y ha advertido que "la situación es dramática", no sólo para la hostelería sino para sectores relacionados como la distribución de bebidas, la música o los transportes.

Castillo ha reivindicado "un rescate a la hostelería". "Poco les tembló la mano en el 2008 para rescatar los bancos y ahora mismo que la gente está en una situación dramática no están dando las ayudas suficientes", ha criticado. También ha reclamado que a los trabajadores del sector "se les pague el 100% del ERTE, porque ya son cuatro meses mínimo de ERTE y no está llegando el dinero a la gente, o está llegando poco o está llegando tarde".

Otras reivindicaciones de la plataforma son ayudas "para cubrir las pérdidas de 2020 y las que puedan generarse en 2021", la "revisión de la fiscalidad para 2020 y 2021" tanto para empresarios como trabajadores, así como "lavar la imagen del sector".

En este sentido, SOS Hostelería ha reprochado las palabras de la presidenta María Chivite al decir que "aunque sólo sea por que hayamos salvado una vida, ha merecido la pena cerrar la hostelería". Unas declaraciones que ha calificado de "hirientes, populistas y sin ninguna base científica".

Por otro lado, ha demandado a los ayuntamientos "equidad" a la hora de proponer medidas como la flexibilización de la concesión de terrazas; el aplazamiento de impuestos y pagos hasta junio de 2021; la "flexibilización" de las licencias de bares especiales para que puedan desarrollar su actividad en otra franja horaria; ayudas a la modernización y digitalización y para "el mantenimiento del empleo".

Preguntado sobre la limitación de aforo en interiores del 30%, David Castillo ha asegurado que Navarra "es hoy por hoy la comunidad autónoma que menos aforo está dando y es de la que mejores datos tienen". Si bien ha reconocido que al cerrar la hostelería "han bajado los casos", ha destacado que en regiones donde no se ha cerrado "también han bajado los contagios". "Nosotros no nos negamos a cerrar pero, si tenemos que cerrar por los criterios de los especialistas, que nos den las ayudas suficientes o que nos rescaten los negocios", ha demandado.

Asimismo, ha señalado que, con la restricción de aforo, "va a haber gente que va a abrir y otros que no pueden". Así, ha explicado que "la gente que no tiene terraza y el bar es pequeño, ponen aforos de 4, 5 o 6 personas, entonces igual es hasta inviable". Ha apuntado, además, que "en cuanto echas a trabajar con ese 30% no puedes pedir la prestación de cese de actividad de autónomos ni los ERTE".