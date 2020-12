Alberto Chicote es expulsado de un restaurante de quinta gama por descubrir su 'secreto'

El cocinero Alberto Chicote no ha sido bien recibido en algunos restaurantes de quinta gama que ha visitado y mostrado en el reportaje emitido el jueves en el programa ¿Te lo vas a comer?. Este tipo de establecimientos se encarga de servir comida precocinada a sus clientes, que ignoran que los platos no son en realidad caseros, sino preparados.

En uno de estos restaurantes, el conocido chef fue expulsado después de que el encargado del local se diese cuenta de que conoce su 'secreto'.

"¿Todo lo que ofrecéis lo preparáis aquí?", comenzó preguntando Chicote al encargado, que si bien en un primer momento le respondió que sí, acto seguido matizó que "hay cosas que preparamos aquí y otras en nuestro obrador". "Pero me acabas de decir que todo lo elaboráis vosotros aquí", le replicó Chicote, lo que hizo que el encargado se quedase callado.

"Me llama la atención que me digas esto cuando yo ya sé de antemano que vosotros lo que servís es un producto de quinta gama", prosiguió el cocinero. "Estaba viendo además que en vuestra carta pone albóndigas caseras, canelón casero, ensaladilla rusa casera... No sé, uno por casero entiende como las cosas que se hacen en el propio establecimiento", le explicó Chicote ante un encargado cada vez más serio.

Al verse acorralado por las preguntas del chef, el encargado optó por invitar a Chicote y a su equipo a comer en el establecimiento, y les preparó una mesa para que pudieran probar sus productos.

Sin embargo, poco después, con Chicote ya sentado a la mesa, el encargado se acercó para decirle que había hablado con el dueño del local y que no le habían dado autorización alguna para grabar.

"Yo no digo que tenga alguna autorización, yo voy recorriendo la zona y ya está", se justificó Chicote. Las palabras no convencieron al encargado, que se dirigió al cámara diciendo: "No quiero que grabéis". Acto seguido, expulsó al cocinero del local.

"Me voy con las ganas de haber probado las albóndigas. Más que nada porque dicen que son caseras, pero las preparan en su obrador... Pero bueno, seguro que las puedo encontrar en otros lugares porque venderán aquí y venderán en muchos otros sitios", indicó Chicote tras salir del restaurante.